Nou aniversari de la Llei Antitabac

Fernando Guerrero Barrio Girona

El dos de gener es compleix un nou aniversari de la llei antitabac i van sis, una llei que va néixer amb polèmica però que avui és respectada per la majoria de fumadors, són moltes les lleis que s´han reformat al llarg de la democràcia però crec que aquesta ha estat la més beneficiosa per a la salut de totes les persones, ja que el tabac no només afecta el que fuma sinó els que es mouen o viuen a l´entorn d´un fumador, encara que després d´aquest temps es fa necessària una revisió d´aquesta, ampliant les zones d´exclusió a esdeveniments a l´aire lliure com el futbol, bous, concerts, concentracions massives i al cotxe, ja que a més de ser perjudicial per als passatgers pot provocar accidents per distraccions, altres països ja ho fan així, també són necessàries més inspeccions sobre l´ús de les terrasses. Espanya no ha fet cas de l´aplicació de la nova directiva europea de 2014 on s´implantava l´empaquetat neutre i que hauria d´haver entrat en vigor el passat 2016, a Austràlia aquesta mesura ha disminuït el consum un 15% en dos anys.

En l´àmbit sanitari sens dubte ha estat un èxit ja que ha baixat el nombre de fumadors, les xifres d´infarts i hospitalitzacions per malalties cardiovasculars, però encara són molts els que fumen i hem de seguir conscienciant els fumadors dels perills del tabac, i és que és cert: El tabac mata, no et deixis matar, digues NO al tabac.

Fanalets amb l´estelada

Joan Boronat Lecha Blanes

Aquests colons espanyolistes sempre s´estan queixant. Imposen les seves lleis i les seves dates festives. És que no són conscients que llurs celebracions nacionals prepotents són un insult a Catalunya? Ens acusen d´acaparar la Diada per manifestar-nos, que ells anomenen «la festa de tots els catalans»; no entenen que l´11 de setembre no és cap festa, només és un dia què algú va tenir la idea de transformar en no laborable, perquè els catalans anéssim a prendre el sol a la platja i deixéssim les manifestacions de protesta. Ara s´enrabien perquè volem aprofitar les concentracions a les cavalcades dels Reis per seguir manifestant-nos per la independència. Diuen que no hem d´involucrar els infants en aquests afers. Doncs, mire usted, si volem la independència és pensant precisament en els infants, perquè les futures generacions puguin tenir un país lliure, perquè puguin tenir més escoles, més hospitals, millors infraestructures, etc., i d´això també se´n beneficiaran, lògicament, els descendents d´aquests colons espanyolistes i els dels botiflers que tant protesten i ploren per aquesta Espanya corrupta i decadent que no acaba de desprendre´s del franquisme.

Serveis de pediatria al CAP

Diana Canals Batlle VERGES

Estimats Reis Mags d´Orient,

Ara que s´acosta un dels dies més esperats pels infants he decidit què vull demanar. Visc a Verges i un dels problemes principals que tenim, la meva família i moltes altres, és que no ens donen hores d´atenció al servei de pediatria del CAP de Torroella. Tot i trucar a primera hora, no es disposa de prous professionals per atendre les demandes i es creen situacions inacceptables.

Em considero ferma defensora de serveis públics i de qualitat i, per aquest motiu, el que vull demanar als reis i també al Servei de Salut Integral del Baix Empordà són pediatres. M´agradaria que contractessin pediatres perquè al meu país petit tornem a tenir servei de pediatria durant un dia a la setmana i perquè, si ens toca anar a Torroella, hi hagi hores de visita disponibles.

I per demanar, també demano que revisin els protocols absurds i mal intencionats, gestionats des d´un despatx i no des de peu de carrer, que requereixen molts desplaçaments amb criatures malaltes a través del territori. Un territori on els serveis de transport públic són pràcticament inexistents.

Així estimats Reis Mags d´Orient, m´encantaria que fessin màgia i que es posessin en contacte amb les persones que gestionen les polítiques de salut de la meva zona i, ja per demanar, de totes les zones que pateixen aquestes terribles mancances i aquesta falta de planificació, per fer arribar la meva petició. La salut no es pot regalar, però les condicions per facilitar-la es poden aconseguir. Esperaré impacient les seves notícies.

*Hem recollit per ara 226 signatures (03/12/16) a change.org i continuem.