Aquí hi ha pel·lícula

M'havia proposat parlar-los de les clàusules sòl, però ja hi haurà temps, ara fixem-nos en la bonica història de Carrie Fisher i la seva mare Debbie Reynolds, que té una neta actriu (fundar un llinatge té el seu mèrit, com va fer Filipo de Macedònia, però més el va tenir unificar els grecs, els creadors del debat polític en format reality: al perdedor també l'expulsaven. M'ho vaig passar molt bé amb els tres primeres lliuraments de La guerra de les galàxies, sóc irreparablement pueril, a déu gràcies, però aquest gaudi deu molt poc a la princesa Leia, en qui sempre vaig trobar certa falta de picant, segurament a petició dels productors (que volien un serial galàctic per a tots els públics).

No obstant això, la nena no va perdre el temps i es va lligar Harrison Ford, cosa que no van poder evitar els gelosos, volubles i parcials guardians de la moral fílmica. La seva mare, Debbie Reynolds, havia desembarcat, abans de fer vint anys, en aquest huracà d'intel·ligència, subtilesa, ritme i alegria que és Cantant sota la pluja, potser, la millor pel·lícula de tots els temps. Un cop fet això, amb l'ajuda de la fortuna, quina classe de gust de cendra poden tenir els dies vinents? La mare encara va tenir Molly Brown i els musicals de Broadway, però la intel·ligent Carrie va haver de fer papers de secundària, escriure algun llibre i treballs tan proletaris com la correcció de guions.

No és fàcil ser actriu a Hollywood: la cotització és, sovint, proporcional a la grandària de les mamelles, llevat que siguis home i interpretis gladiadors, en aquest cas es fa créixer l'adoració pel pit. M'imagino Debbie i Carrie com si fossin el mateix Arthur Rimbaud després d'haver escrit les Il·luminacions i Una temporada a l'infiern, aquesta sensació que res del que facis, tindrà ja sentit. Però sí que ho tenen dues coses: l'humor i la baralla, Carrie va arribar a saber-ho. Les cròniques d'agençament diuen que l'actriu va tenir problemes amb les drogues: el fracàs i la pressió de l'èxit són excuses fenomenals i complementàries per als que som viciosos. Gaudiu, les meves noies, del temps d'esbarjo.