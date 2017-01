L´art de fer truites

Francesc A. Picas la jonquera

No entenc per què han acusat de terrorista una persona que va dir que per fer truites primer s´havien de trencar els ous.

No conec cap cuiner ni cuinera que per fer truites trenqui els ous amb un martell. Els ous es trenquen amb suavitat i amb dolcesa.

Si trenquéssim els ous amb un martell, en lloc de truita sortiria un poti-poti, per als gats. O potser volen que els catalans ens mengem els ous amb closca i tot?

Trens freds i gratuïts

OLGA CALATAYUD girona

Agafo cada dia un tren de mitjana distància que surt de Girona a les 6.29 h i baixo a Barcelona. Es tracta del primer trajecte que fa durant el dia. A Girona funciona la calefacció, però l´apaguen abans d´entrar a l´estació de Caldes de Malavella, cada dia. I fa molt fred. El dia 13 de desembre vaig presentar una queixa al llibre de reclamacions de la companyia ferroviària i de moment no tinc resposta. Altres viatgers han presentat queixes i tampoc tenen resposta.

El bitllet mensual em costa 181 euros. Força gent agafa aquest mateix tren al llarg del trajecte i no paguen, mai.

De manera que tenim el fred, la falta de revisor (el maquinista ha de sortir de la cabina i baixar a l´andana si alguna porta no tanca) i l´import econòmic que paguem els uns pels altres que no el paguen.

Desitjos i despropòsits

JOAN JANOHER I SADURNI vulpellac

n No podem descartar les dues propostes de l´enunciat. Sembla que el pensament unànime dels catalans tingui el llistó posat a la mida de la voluntat del poble. Però encara hi ha qui pensa que la nostra empenta és encara força minsa: els que així pensen s´han de plantejar: Quina és la seva alta estima envers voler assolir el tan anhelat referèndum per a Catalunya i les seves opcions.? No deixa de ser un interrogant, i que ens pertany trobar l´escull que ho frena.

La generalitat i concretament el nostre president, Carles Puigdemont. En el seu missatge dirigit a la ciutadania, com a cloenda de l´any 2016. Va refermar la posició de continuar per la línia fixada com del full de ruta a seguir. Doncs haurem de reforçar l´esperit del que de veritat desitgem com a país. No podem caure en els paranys dels dubtes, als quals res aporten per seguir empe­nyent l´esperança, i l´enteresa de mobilitzar, amb la unitat ciutadana, l´objectiu d´assolir la llibertat.

Per contra, els deures previstos per l´Estat espanyol, se centren en el camí dels despropòsits. Sistema al qual el constitucional tomba totes les propostes catalanes, com a via de solucions als greus problemes existents. No seria més pràctic per a tots superar les pors ? I entrar en la sensatesa democràtica del que representa aquesta expressió unilateral, en tots el països que practiquen i és desenvolupen amb constitucions actualitzades, i no recórrer a l´ambigüitat de la constitució del 1812, coneguda com la Pepa?

El progrés de la Unió

Joaquín Durall banyoles

Quin verí tan obcecat és la febre independentista, encara que això dóna feina a multitud de polítics desneuronats! Però, vaja; potser serveixin aquests moviments per contrarestar els grans casos de corrupció institucionalitzada que existeixen en gairebé tots els països consolidats. Cal lluitar a favor de l´honestedat i de la Justícia dels països ja reconeguts històricament, no per l´endarrerida egolatria independentista. D´una altra manera desenfoquem el problema i ens compliquem la vida tontament.

L´autobús gran és el del bitllet més barat. No hi hauria un altre millor que el major autobús mundial d´enormes finestres que ens il·luminés a tots l´únic camí del progrés.

Article indocumentat

jaime grau de alós barcelona

L´article del dia 2 de gener de Félix Pujol llança crítiques a l´Església catòlica sense fonament i ignora que els acords de paraula són tan vàlids com els escrits i signats.

Càritas, institució dependent de l´Església, ajuda immensament en aquests temps de crisi. L´animo que en el seu pròxim article en faci referència.