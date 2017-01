Protocol o presa de pèl?

Laura Fanals il·lustrava un article amb la fotografia de l´escenari de Strenes davant els perfils de la façana de Sant Feliu i el campanar de la Catedral. No era un contrast, era un insult al bon gust. Però sembla que el promotor, malgrat el desastre de l´any passat, vol continuar gaudint de l´escenari petri i el regidor empara la idea fins al punt d´anunciar l´elaboració –futura i molt imprecisa, en tot cas– d´un protocol per organitzar actes, curses i concerts per tenir el dret d´enviar els veïns del Barri Vell a dormir fora de casa si no volen que els emprenyin, fins l´hora que vulguin i com vulguin, les ciutadanes i ciutadans que vagin a passar-s´ho bé. Ens sembla malament que la gent s´ho passi bé, faci xerinola i gresca i gaudeixi de tots els plaers que la vida els ofereix? No sols no ens sembla malament, sinó que ens sembla fantàstic, oportú i necessari. On és el problema doncs? Que ningú s´ho passi bé fent-ho passar malament als altres. Explicaré un cas molt senzill: concert de tangos en un bar restaurant del Pou Rodó. Arribades les deu de la nit, el cantant, trist, ens informa que és la darrera cançó perquè una veïna dels pisos superiors s´ha queixat i el concert ha d´acabar. Comentari d´un conegut: «Els veïns no tenen gens de paciència». Resposta: «Home! potser és el propietari qui hauria de tenir el local insonoritzat».

No hi ha cap més lloc on programar Strenes, els concerts, les curses i tota la pol·lució acústica que pateix el Barri Vell? Hi ha equipaments creats o aptes per aquests esdeveniments: auditoris, el Municipal, els pavellons, els estadis... Però si tant necessari és programar-ne a l´espai obert –com, altrament, es programen arreu del món–, miri´s què i on ho fan els països civilitzats i amb quins formats i horaris. Les grans ciutats en tenen tradició i ensumen de lluny els venedors de fum o els inventors de la sopa d´all.

En tot cas, si no hi trobessin cap solució, senyores regidores i senyors regidors, siguin clàssics. Ara no poden asfaltar el carrer de casa seva perquè ja ho està, però sí portar-hi, per a gaudi dels seus veïns, les diverses manifestacions artístiques, musicals i altres que s´han de celebrar a l´aire lliure. Ja veuran com els estimaran els seus veïns.