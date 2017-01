La vaga d´educació pública el 18-G i 9-F

Arnau Rodellar Martí barcelona

L´escola pública catalana necessita urgentment un augment de la inversió. El 18-G i 9-F fem vaga durant el debat i votació dels pressupostos. Els mesos d´octubre, novembre i desembre de 2016 van ser molt actius als centres educatius públics de Catalunya. Es van realitzar assemblees de treballadors i treballadores on es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per recuperar la inversió a l´educació pública.

L´actual abandonament i de­sin­versió a la xarxa d´escoles públiques es materialitza a través de ràtios d´alumnes per aula molt e­levades, fills i filles de famílies mi­gra­des sense aules d´acollida, ­a­lum­nat amb necessitats educatives específiques sense educadores d´Educació Especial, ni TEI a P3, ni TIS, ni el personal de l´EAP suficient.

Per al Departament d´Ensenyament, els infants i adolescents catalans matriculats a l´escola pública no mereixen la incorporació immediata de docents substituts quan es produeixen baixes, ni un aprenentatge en edificis en condicions. Es tanquen línies a centres públics i no es construeixen els instituts públics necessaris. Hi ha una manca de personal docent que provoca sobrecàrrega d´hores lectives, i resta temps a coordinacions, preparació de classes i col·laboració amb les famílies.

Davant d´aquesta situació, cal aturar l´abandonament i la privatització de l´escola pública catalana, augmentar-ne la inversió, rescatar-la i dignificar-la.

Per això fem vaga el dimecres 18 de gener (concentració a les 12 del migdia davant del Parlament) i el dijous 9 de febrer. Aturem els centres educatius públics contra les polítiques neoliberals!

Estem contents del 2016?

Miquel Mompió i Azemar riudarenes

Acabem l´any i és el moment de reflexionar i revisar com l´hem viscut, les preguntes que deixo benvolgut lector abans me les he fet jo. Estic content del 2016? ... No.

-Hem deixat ofegar 5.000 persones al mar Mediterrani.

-Hem deixat córrer per Europa dos milions de desplaçats a voltes en uns «compassius camps de refugiats», per no dir de concentració.

-Hem deixat que el fanatisme i la demagògia hagin entrat en el cor dels homes i el món pateix morts i atemptats.

-Hem deixat que la violència domèstica segueixi sumant víctimes i més víctimes.

-Hem deixat que la pobresa segueixi avançant i neguem casa, llum, aigua i plat a taula.

-Hem deixat que la voluntat del papa Francesc per posar l´Església al dia trobi enfrontament i la resistència dels qui l´envolten.

-Hem deixat que de mica en mica s´empobreixi i es degradi el valor de la família, que és la unitat bàsica de la nostra societat.

-Hem fet normal el menyspreu i l´insult a la persona per molts d´aquells que ens demanaren confiança i el vot.

-Hem deixat que l´avarícia i l´ambició hagin permès que molts personatges hagin robat; sí, robat, en abús de la confiança que es tenia en ells.

- Hem deixat que grans empreses i directius augmentin els guanys, en detriment dels que posen el cos i l´ànima en el seu treball i a voltes els costa arribar a final de mes.

- Hem deixat que els interessos del món materialista enfronti països d´arreu del món, pel mal ús del poder que tenen el seus governants. I em deixo tantes coses...

Però realment el que ha deixat i ha perdut el món és l´Amor. A­quests dies nadalencs, ha semblat que afluixava la tensió i hi ha més somriures al carrer. Només és el fruit d´alguna espurna que ens arriba de l´Amor que el Pare ens té en forma de Messies i que més endavant la ceguesa i l´egoisme de l´home tornarà a esdevenir un Crist a la Creu. Aconseguirem fer millor el 2017?

Obsequi dels Reis de l´Orient

Francesc A. Picas la jonquera

Aquesta notícia no l´ha publicat cap diari ni la televisió. Els Reis de l´Orient, dijous passat, dia 5, en visitar Barcelona, tingueren una entrevista amb Carles Puigdemont, president de la Generalitat.

Els Reis de l´Orient oferiren al president una princesa, nascuda en els flairosos jardins d´Orient, per proclamar-la reina de Catalunya, el dia que Catalunya sigui independent. Li oferiren, també, uns lingots d´or, per millorar l´economia. No li donaren encens per ser un estat laic. Finalment li regalaren un bon grapat de mirra, pels diputats de la CUP.