Què, l'Ikea de Salt?

Han passat 100 dies i una setmana. Ja era conegut que Ikea no s'instal·laria a Salt l'endemà de la consulta. Però no oblidem que més de 4.000 persones van anar el 24 de setembre, un dissabte, a votar per exigir que el govern d'ERC i IPS-CUP es posés les piles i accelerés els plans urbanístics del sector sud. Es tractava d'una consulta no vinculant. Però el mateix alcalde de Salt, Jordi Viñas, el dia de la consulta va destacar la mobilització de la gent, i va recordar que l'equip de govern va prendre el compromís de respectar la decisió dels ciutadans. Els seus socis de govern, IPS, s'han mostrat sempre contraris a la instal·lació d´Ikea a Salt. No penso que les diferències de criteri estiguin retardant les decisions.

Però, almenys, ERC i IPS-CUP –el govern de Salt– haurien d'informar si el projecte més important per a l'economia de Salt, des de l'obertura del centre comercial o el parc hospitalari, continua endavant o pensen fer cas omís de la decisió democràtica dels saltencs. Perquè fa gairebé tres mesos i mig i la ciutadania no sap res d'un pla que va mobilitzar al 20% de la població. Alguna cosa s'hauria d'haver mogut.