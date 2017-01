Tothom al seu lloc

Són molt injustes les crítiques contra Girona pel fet que el rei Baltasar fos pintat. L'Ajuntament només pretén educar els ciutadans, per això procura que el maquillatge sigui tan matusser que no enganyi ni el més idiota dels infants. És bo que els nens gironins blancs sàpiguen des de petits que, si es porten bé, un dia podran fer de rei negre, encara que siguin del color de la llet. Però és encara millor que els nens gironins negres sàpiguen que mai no seran gironins del tot, i que si volen participar en les tradicions de la seva ciutat hi ha altres maneres de fer-ho, com ara en tasques de neteja o de transport, molt més adients al seu color de pell. Deixin que Girona continuï amb orgull essent l'única capital catalana que pinta el rei negre, ja que és així, i només així, com tots els gironins, blancs o negres, arribaran adults tenint clar quin és el seu lloc en la societat.

Si avui permetem a un negre sentir-se ciutadà com els altres, demà ho pretendrà un xarnego, i demà passat una dona voldrà ser manaia. No ens n'adonaríem i Girona hauria deixat de ser la reserva espiritual de la burgesia catalana. I això sí que no. Als Estats Units van començar permetent als negres jugar a bàsquet amb els blancs i han acabat tenint-ne un de president. Imaginin un regidor negre a Girona. Quins esglais, quins laments, quins plors. La Girona profunda assaltaria l'ajuntament amb igual ràbia que si deixessin de sonar de nit les campanes de la catedral o una vaga de pastissers la deixés sense el braç de gitano dominical.

A més, els reis són rebuts a l'ajuntament, i cal evitar el tràngol a l'alcaldessa de fer un petó a negre autèntic, potser pobre i tot. Per no esmentar que s'hi guarden objectes de valor, i si en Baltasar fos negre hauria de ser escorcollat a la sortida, davant de centenars d'infants amb fanalet. Entres un pobre a casa i se t'endú la coberteria de plata.

Els gironins no som racistes, però som superiors a tothom. Amb més raó a la gent de races estranyes.