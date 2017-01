El paraigua del senyoret Trillo

Sosté el president del Govern que sobre els 62 morts de la nau corsària Yak-42 ha passat «molt temps», per la qual cosa no recorda qui era en aquell temps ministre de Defensa. La boirina vacacional de Rajoy li impedeix fins i tot rememorar que ell mateix era vicepresident, quan l'avió brut contractat pel seu executiu va complir amb el seu comès d'estavellar-se a Turquia. Les imatges hauran refrescat la memòria presidencial, però en aquestes fotos de Trillo presidint amb indiferència la tragèdia als seus peus destaca el paraigua sobre el seu cap. Ni tan sols en aquest moment d'estupor es digna a agafar-lo amb les mans. Un funcionari ha de sostenir-li l'instrument protector, per aixoplugar el seu cap de la pluja i de les responsabilitats inextingibles tretze anys després.

La política de contractacions del Govern d'Aznar, Rajoy i Trillo va desembocar en 62 morts. No obstant això, l'única preocupació del ministre aleshores i ara consistia a mantenir intacte el seu pentinat, amb la inestimable ajuda del director general de Paraigües del ministeri de Defensa, encarregat de mantenir sec el seu cap.

La premsa s'ha cabrejat ara amb el record de les víctimes i el desvergonyiment de l'ambaixador a Londres, però ningú ha aclarit encara si el funcionari honrat sostenidor va acompanyar el senyoret Trillo a la capital britànica.

Rajoy ha allisat amb cura el Brexit del seu company Trillo, que ha sostingut amb energia el paraigua judicial perquè la tempesta de Bárcenas no vessés la seva fúria sobre la testa presidencial. L'ambaixador trapisondista, i no només perquè les 62 morts anunciades es van substanciar a Trapisonda, dominava a la perfecció la seva al·legoria de paraigüer. En resguardar-se amb l'ajuda d'un majordom, estava proclamant que no es tacaria les mans, que es desentenia de la sang que l'envoltava, que el seu regne no és d'aquest món encara que cobri en euros. Només va prendre la somera precaució que el paraigües estigués de dol. Els que ara exigeixen el seu relleu immediat han d'explicar per què han estat cinc anys sense demanar-ho. Els 62 cadàvers del Yak-42 no portaven paraigües.