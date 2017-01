Jugar amb les pensions

La nova ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha hagut de rectificar, només un dia després, el que havia dit sobre el pagament dels medicaments per part dels pensionistes. Dilluns, Montserrat ?que dirigeix un ministeri pràcticament buit perquè les comunitats ja tenen traspassades les competències? va encendre les alarmes dels pensionistes quan va anunciar que hi hauria copagament. Fer-los pagar pels medicaments és obrir la caixa dels trons i tocar directament les pensions. Molts pensionistes superen, encara que sigui per poc, els 18.000 euros anuals, xifra que va posar com a exemple la ministra per començar a pagar pels medicaments. És una greu irrresponsabilitat per part seva parlar un dia de copagament i l'endemà dir que no s'ha de crear alarma i que als pensionistes no se'ls pot tocar. La mateixa persona que el dia abans va parlar obertament d'aquesta possibilitat. Ara diu que simplement ho té en estudi. Hi ha qui ja veu les orelles al llop i és que, no ens hem d'enganyar, el sistema de pensions acabarà caient i caldrà buscar altres mecanismes. L'actual sistema comença a tenir esquerdes importants que cap partit polític vol afrontar de manera valenta perquè sap que tocar els pensionistes és tocar una bossa important dels seus vots. I amb això sí que no s'hi juga.