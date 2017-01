La creu de Girona

No sóc metge, però diria que, més que atacar els símptomes d'una malaltia, el que cal és eradicar-la. Un rei negre pintat, uns manaies que no accepten dones, un monòlit religiós aixecat en una plaça pública en ple segle XXI... no són més que els símptomes de l'existència, a Girona, d'una malaltia anomenada Confraria de Jesús Crucificat, responsable des de la nit dels temps, a saber per quina estranya raó, d'organitzar la desfilada de Reis i la cavalcada de Setmana Santa. O al revés, jo què sé. Ja sé que no queda bé criticar una entitat de nom tan pietós, per això prego que oblidin el nom i imaginin que s'anomena, no sé, Associació per la Caspa Gironina i ens deixa a tots plegats com a classistes, racistes, masclistes i menjaciris. Permetrien que seguís exercint?

S'ha d'extirpar el tumor. Girona mereix estar sana. No vull dir eliminar aquest club, secta o el que sigui, sinó exigir que deixi de tenir influència en la Girona actual. Que si es volen reunir sota el seu Jesús Crucificat ho facin, però que deixin de rebre diners municipals -o sigui de tots nosaltres- i deixin d'influir en res del que la Girona moderna vulgui celebrar. Que no vinguin amb el conte que dediquen hores a preparar desfilades, ja que si no ho fan ells no faltarà qui ho faci, millor i sense classisme. I si no fos així, si sense els devots de Jesús Crucificat s'acabessin les desfilades de manaies i Setmana Santa, això indicaria només que els gironins no les volen. Oi que també es van extingir els dinosaures?

De conviccions tan immòbils com els braços del seu patró, es tracta d'una societat ancorada en el passat, representativa de la Girona més fosca i profunda. Són el contrari del crucificat al qual desprestigien agafant-li el nom, un avançat al seu temps que s'avenia amb putes, marginats, desgraciats i lladres, i abominava de les classes altes. Si avui el crucificat visqués, expulsaria la seva confraria a cops de fuet, no només del temple, sinó de la ciutat.