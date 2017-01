Escenari final

Si escoltaves amb atenció, o no, les declaracions de Benet Salellas en la conferència política de CUP de dijous, arribaves clarament a la conclusió que hi haurà eleccions en breu perquè Junts pel Sí no tindrà suport per aprovar els pressupostos. I Carles Puigdemont això ho té molt clar, igual que va tenir clara la convocatòria d'una moció de confiança la primera vegada que els anticapitalistes li van tombar el comptes. El president de la Generalitat té raó amb una cosa, si no hi ha pressupostos, és impossible continuar governant i la convocatòria d'eleccions és una de les poques sortides possibles. I després? Després veurem què passa. El dubte està en què persegueix la CUP. La pregunta és fins a quin punt actua com un partit tradicional i aquesta és només una eina de pressió o si realment hi ha una clara intenció de no donar suport als comptes i forçar els comicis. Els cupaires saben perfectament que Puigdemont no tindrà cap inconvenient a signar el decret, però tampoc tinc clar què persegueix el PDECat. Si realment desitja un escenari amb pressupostos aprovats i continuar la gestió del referèndum fins a final o si prefereix anar a unes eleccions, presentar-se en solitari, acabar a l'oposició al Parlament i que el procés -o el no procés- estigui en mans d'uns altres.