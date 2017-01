El banc d'on?

Mont-real és la principal ciutat del Quebec. Sabadell és una de les grans ciutats catalanes. El Banc de Mont-real es fa fundar el 1817. Però té la seu financera a Toronto, a l'estat d'Ontario, des de 1977. Set anys després, el 1984, el Banc de Mont-real compra el seu primer banc als Estats Units. Des de llavors, sota la marca BMO Harris Bank, l'entitat financera nascuda al Quebec obté un terç dels seus beneficis als Estats Units. El Partit Quebequès, que propugna la sobirania del Quebec, va arribar al govern de la regió canadenca el 1976 i ja anunciava que convocaria un referèndum per decidir el seu futur respecte al Canadà.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, s'ha pronunciat obertament sobre les possibilitats reals de trasllat de la seu social de l'entitat en cas que el procés d'independència de Catalunya avanci de tal manera que pugui posar en risc el futur del banc.

El Banc de Mont-real i el Banc de Sabadell pertanyen als mercats. Difícilment cap ciutadà ni de Sabadell ni de Catalunya condicionarà els seus gestors ni podran dir què convé més al seu compte d'explotació. En els mercats, no compten ni les pàtries ni els cognoms. Per què no ho anem assumint?