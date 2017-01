«Nihil novum sub sole»

Res de nou sota el sol», deien els romans. La quasi neonata política del diàleg ha mort abans de veure la llum. El Gobierno d'Espanya se'n fot que el 76% dels catalans vulgui un referèndum per decidir el seu futur. «No és no». I prou. I no serà que Espanya no tingui ara bases per poder «jugar-se-la» amb garanties.

Segons l'enquesta publicada fa dies per La Vanguardia, els independentistes han baixat del 48,4 al 42,3%. I del 76,6% partidaris d'un referèndum, un 59,1% el voldria pactat amb el Gobierno. Només el 37,3% s'inclinaria per la via unilateral si es manté el no. Són xifres que, en un país «normal», farien pensar, i molt, el seu govern, i prendre decisions abans que ho fessin uns altres. Perquè aquí rau el principal perill que el xoc que tants pronostiquen sigui realitat: un immobilisme polític que no és més que el reflex natural del genètic entossudiment antidemocràtic dels seus defensors. «Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal», deia Adolfo Suárez en començar la Transició. Però a Espanya, la normalitat és el «ordeno y mando», «la Constitución no lo permite», «la soberanía es del pueblo español», «el imperio de la ley». És a dir, que el ciutadà està al servei de la Constitució –com una cotilla que ofega–, i no al revés, com en qualsevol país democràtic, on si el poble canvia, la Constitució també canvia.

I no és que no vulguin resoldre el problema –que tampoc–, és que no poden. Però no pels falsos legalismes que addueixen. No poden perquè Espanya, l'Espanya castellana, no canviarà mai: és imperialista, conqueridora, superba, egòlatra, fidel al seu «mantenella y no enmendalla». I així li va.