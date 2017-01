Un cop més la CUP ens demostra la seva incapacitat per a la política

Juan Carlos Alonso Anglada

Un cop més l´amenaça de no aprovar els pressupostos farà trontollar el Govern i dinamitarà el procés. Sense pressupostos el govern no pot governar ni tirar endavant cap mena de política, i les exigències de la CUP ara no tenen cap sentit. Haurien de permetre l´aprovació dels pressupostos per tal de poder engegar el referèndum d´una vegada i, llavors, fer unes eleccions constituents de la nova República catalana i, amb aquesta consolidada, es podran debatre uns nous pressupostos que no estaran limitats per un estat opressor, ni haurem d´esperar a rebre les engrunes, doncs tot el que s´hagi de gestionar serà nostre i sabrem exactament amb què comptem. És en aquest moment que la CUP podrà demanar les partides per a tot el que consideri oportú i dir-hi la seva de com serà millor distribuir-les. Però no ara. Companyes de la CUP, si de debò creieu en Catalunya, si us plau, penseu-hi.

Agraïment

Maria Rosa Domingo i Mateu CASSÀ DE LA SELVA

Agraeixo el suport mèdic, i sobretot humà, rebut en el transcurs de la malaltia i mort del meu marit, Joaquim Hugas Roura, a l´equip mèdic de Cassà de la Selva: Salvador Comas Dorca, Raquel Jiménez, Pau Montoya, María José Pérez; i als PADES: Montserrat Parés i Pilar Matas. De tot cor.

Ja n´hi ha prou!

M. Àngels Pagès Calvet VENTALLÓ

Arreu, diumenge 15 de gener, es va celebrar la jornada a favor de l´emigrant i refugiat. No podem tancar els ulls davant el patiment de tantes persones afectades. De moment el que veiem és el fracàs dels Estats per abordar amb valentia i eficàcia les causes fonamentals d´aquesta fugida massiva: els conflictes armats, la pobresa, la degradació ambiental... Cal una crida a la consciència de tothom però especialment dels governants.

El papa Francesc en el seu missatge per aquesta jornada, ha recordat la necessitat de garantir la protecció de la infància migrant i refugiada, la més vulnerable i sense veu. Les dades que aporta Unicef són talment esfereïdores: 11 milions d´infants són desplaçats forçosos, i un de cada 200 està creixent com a refugiat. Les imatges que estem veient, en aquests dies de fred, en els mitjans de comunicació trenquen el cor. Una situació crítica que no és pròpia del segle XXI.

Ja n´hi ha prou que per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, el mar Mediterrani s´hagi convertit en un immens cementiri.

Ja n´hi ha prou que Europa s´hagi consolidat com una gran fortalesa. N´entren a comptagotes jugant-se la vida i enriquint les xarxes de tràfic de persones.

Emigrants i refugiats, per damunt de tot són persones i tenen els seus drets com tenim nosaltres. Com diu el Papa, ningú és estranger en la comunitat cristiana, que abraça totes les nacions, races, pobles i llengües. Per això proposa que treballem tots units per protegir, integrar i donar solucions estables a la situació que viu cada nen o adolescent immigrant

A la CUP

Anna Maria Muntada Batlle granollers

Amics meus, no sé si heu perdut la brúixola o directament el nord. Correu cap avall sense frens a punt de fer fondre els fusibles de la democràcia i tanmateix us veig de bona fe –sobretot a tu, Anna Gabriel. Però cal tenir paciència i si els vostres propòsits no s´acompleixen, a seguir treballant.