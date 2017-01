Figueres capital dels museus

Hi havia tres raons per les quals Salvador Dalí li va «exigir» a l´aleshores alcalde de Figueres, Ramón Guardiola, que li acabava d´oferir una sala dedicada només a ell al Museu de l´Empordà, la construcció del «seu» Museu a l´antic Teatre Principal: «la primera, perquè sóc un pintor eminentment teatral; la segona, perquè el Teatre es troba al davant de l´església on vaig ésser batejat; i la tercera, perquè precisament fou en la sala del vestíbul del Teatre on vaig exposar la meva primera mostra de pintura». No cal dir que el projecte del «mestre» del màrqueting, l´egolatria i les excentricitats no despertava massa entusiasme entre els ciutadans –ni treballadors, ni emprenedors, ni intel·lectuals. Sort que eren temps en els quals l´opinió «del poble» comptava més aviat poc. Sebastià Roig, algú s´ha plantejat què passaria davant la proposta avui?

Ara, un altre figuerenc, Genís Matabosch, capaç de defensar el «seu» art com pocs, vol convertir la Casa Nouvilas en l´únic Museu del Circ a Europa. Els crítics –molts d´ells vinculats a un projecte de «cultura alternativa», que lamentablement ha perdut el suport municipal– fan bullir les xarxes socials amb una oposició visceral, enlloc de proposar alternatives que puguin satisfer tant els defensors de l´avantguarda, com també els de les arts més assequibles i populars. Desqualifiquen el circ com un «art menor», menyspreen els mèrits del promotor que en només sis anys ha sabut convertir Figueres en epicentre de prestigi arreu del món i xisclen com si la cultura fos el seu pati particular, al que l´administració ha d´abocar els mitjans que ells ordenen i prou. És cert que també hi ha qui dubta amb ànims més constructius i es pregunta si Figueres te prou «tradició» per «arrogar-se» tot un Museu d´un art que l´entusiasma des de fa més aviat poc. Ells han de saber que l´única «tradició» cinematogràfica de viles com Canes o Sitges, són els més de 50 anys que es van celebrant els seus festivals. Amb tots els respectes pels que no ho veuen clar, Dalí, Adrià i molts altres ens han demostrat que qualsevol iniciativa o empresa sempre tindrà l´èxit que és capaç de donar-li el motor, l´ànima darrera el projecte. I ànima i empenta és precisament el que li sobren a en Matabosch. El Museu de l´Empordà o la Casa Natal de Dalí, no tenen l´impuls de cap persona física i els promotors del Museu del Joguet o el de la Tècnica estan travessant una crisi. A tots els beneficiarà l´ampliació de l´oferta museística de la ciutat. Aquest és el quid de la qüestió: en temps de franquícies i estandardització, una variada oferta cultural pot ser per a Figueres el revulsiu necessari per distingir-la d´entre les viles comercials competidores dels voltants.