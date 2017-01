Pinten bastos per a Espanya

Cristóbal Montoro amenaça amb el pitjor any pressupostari en el qual caldrà fer una retallada addicional de 16.000 milions d'euros. Ja es poden imaginar seguint la tònica habitual a qui es forçarà a autosuïcidar-se: a les Comunitats Autònomes, que són les que gestionen els serveis bàsics de l'Estat del Benestar: escola, sanitat, serveis socials. Mentre el ministeri de Defensa continua apujant el seu pressupost oficialment o extrapressupostàriament i l'Estat central convoca oposicions de milers de places de funcionari, van desapareixent places de mestres o sanitaris. En aquest darrer cas, amb una conseqüència clara de disminució de la qualitat d'atenció al públic, com s'ha comprovat en aquests dies de col·lapses hospitalaris gripals.

Doncs bé, en aquest marc d'apocalipsi pressupostària van arribant advertiments d'Europa. Denúncies per incompliments i males gestions, i amenaces d'anar als tribunals. La Comissió Europea ha perdonat Espanya, per ara, pels incompliments de dèficit públic, però ha recordat a Rajoy que Espanya no assolirà ni l'esforç fiscal ni l'objectiu de dèficit recomanables.

Des de fora tenen clar que la taxa de desocupació (especialment la juvenil i la de llarga durada) i l'endeutament elevats dificulten la disminució de la pobresa. Aquests advertiments apareixen en el document «Mecanisme d'alerta per al 2017», en el qual la CE enuncia els desequilibris macroeconòmics dels socis de la UE.

Una altra garrotada recent és sobre recollida i tractament d'aigües residuals. El tema no s'ha resolt en diversos nuclis urbans de l'Estat espanyol, especialment d'Andalusia, Astúries, Galícia, el País Valencià i les Illes Canàries; fet que implica «riscos greus» per a quasi un milió i mig de persones, segons Europa. L'incompliment li pot suposar una multa d'almenys 46,5 milions d'euros perquè una sentència anterior ja l'obligava a complir la llei europea.

Una altra amenaça recent de la UE ha estat de portar l'Estat als tribunals si no aplica la normativa sobre hipoteques. Aquesta normativa té per objectiu millorar les mesures de protecció dels consumidors i reforçar la confiança en el mercat hipotecari. Es demana que la informació sigui entenedora per als clients i faciliti la possibilitat d'escollir el producte de forma transparent.

També en el cas Castor la Comissió Europea va exigir al Govern espanyol que apliqués la directiva sobre seguretat de les operacions marítimes vinculades al petroli i al gas. Arran del terratrèmol de magnitud 4,2 a l'escala de Richter provocat per les operacions de la instal·lació. Si Espanya no compleix la llei per tal de prevenir i evitar accidents i establir que les empreses amb llicència d'exploració i producció tinguin un finançament sòlid i coneixements tècnics necessaris, pot acabar també davant el TJUE.

De tot plegat es dedueix que Espanya està apareixent davant la UE com el soci occidental de més mala qualitat, fins i tot, per sota de molts estats orientals ingressats recentment a la UE. D'aquí també se'n deriva una creixent pèrdua d'influència d'Espanya a la UE, que els quatre genets de l'Apocalipsi volen suplir, com Aznar féu al seu temps a còpia de liderar discursos ideològics extrems. La presència escassa de polítics espanyols a les institucions europees i l'obsessió malaltissa contra el procés d'autodeterminació catalana que està paralitzant totes les ambaixades i consolats espanyols, acaben de dibuixar un panorama on pinten bastos per a Espanya.