Transparència a l'espanyola

El Portal de Transparencia del Gobierno de España informa que el sou d'un alt funcionari com el fins fa pocs dies ambaixador espanyol a Londres, Federico Trillo, puja a 65.885 euros. Però el portal no és gaire transparent i oblida que els diplomàtics espanyols cobren complements com el «Módulo de equiparación del poder adquisitivo» i el «Módulo de calidad de vida», que suposen per a l'exministre de Defensa, responsable de l'accident l'any 2003 del YAK-42, acabar cobrant més de 160.000 ? anuals, a part de residència gratuïta, servei domèstic, cotxe oficial i altres privilegis. Ho ha explicat Ana Pastor a El objetivo (La Sexta), on també ha informat que a partir d'ara, Trillo s'incorpora de lletrat al Consell d'Estat al més alt nivell funcionarial (nivell 30). No es pot saber quan cobrarà, però sumarà un sou base (14.824 ?), més un «Complemento de destino» (13.698 ?), més 13 triennis (7.410 ?), més un «Complemento específico» (29.031 ?), més «Productividad» (xifra secreta). Trillo és aquell que, mentre cobrava un sou de diputat, tenia autorització expressa per exercir l'advocacia privada. El País va revelar l'abril de 2015 que en aquella època va arribar a cobrar com a mínim 354.000 ? d'una constructora de parcs eòlics. Visca l'emprenedoria espanyola! La resta és broma.