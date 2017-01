Donants de plasma

salvador tarradas GUALTA

Quan es fan campanyes de donació de sang s´explica què es fa amb els glòbuls rojos, glòbuls blancs i plaquetes. Pel que fa al plasma, a part de dir-nos que quasi tot és aigua, ¿algú podria explicar què se´n fa de les proteïnes, immunoglobulines i factors de coagulació?



El monestir

de Solius

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

El monestir de Santa Maria de Solius (Santa Cristina d´Aro) celebra aquest dissabte 50 anys des de la seva fundació. Situat en un paratge excepcional com és la Vall de Solius, s´hi distingeix la seva silueta inconfusible ja de lluny. La comunitat monacal, pertanyent a l´orde cistercenc, a banda de les pregàries a les diferents hores i obertes a tothom, ofereix un servei d´hostatgeria obert, en aquest cas, només per a homes.

Per a molts també aquest monestir és conegut per l´exposició de pessebres i diorames oberta al públic en unes hores concretes i en un edifici situat a l´entrada. Té molts visitants tot l´any perquè són d´una gran qualitat, apreciable només d´entrar. El fet que es puguin visitar gairebé tots els dies de l´any fa que encara més persones en puguin gaudir, de passada que s´omplen del silenci i la bellesa del lloc.



Madrid-Girona-París

Carles Mallart GIRONA

Dies enrere publicava el DdG una carta comparant l´antic tren Costa Brava amb el TAV actual, en un trajecte que tardava 14 hores, diferent de les 3,5 hores actuals. L´enfonsament comercial del pont aeri BCN-Madrid. Crec es bo que parlem del TGV Girona-París i de l´aeroport de Girona que se´ns està morint a poc a poc cada any.

L´actual trajecte TGV Girona-París és fals, doncs més de 400 km es fan en vies convencionals, i la resta, uns 500 km, són en vies d´alta velocitat. Total: 6 hores. De qui es responsabilitat? Evidentment del Govern francès, que és el responsable de fer les inversions de vies, i vagons. Faig números, i si de Girona a Madrid i viceversa amb unes poques parades uns 700 km es fan en 3,5 hores/global, Girona-París/Gare de Lyon 900 km i escaig equivaldria a 4,5 hores, tot això amb velocitats d´Espanya de no sobrepassar gairebé els 200 km/hora. Com que França té més bona orografia i infraestructures en aquests sentit, i pensant amb velocitats punta de 300 km/hora, es podria fer tranquil·lament en 3,5 hores. S´imaginen Girona-París en 3,5 hores, màxim 4 a tot estirar? A un preu raonable, en la línia d´uns 120-150 euros trajecte, doncs és possible i espero no tardem gaires anys. Ens donaria molta competitivitat empresarial, turística, familiar.

La brusca baixada de pasatgers de l´aeroport de Girona dels 5,5 milions de fa pocs anys a menys de 2 milions l´any actualment ens ha fet recular enormement la nostra com­pe­titivitat. La pressió i centralitat de Barcelona i el seu aeroport, la necesitat per part d´AENA de donar contingut a l´antiga terminal T2,i la pressió de la Barcelona turística han fet la resta. Les xifres de passatgers de Barcelona no paren de créixer i ja s´apropen als 40 milions l´any, aquí anem reculant mica en mica.

Vaig estar en un dinar-conferència fa uns mesos a BCN, parlava un alt càrrec de Barcelona Turisme i deia no volem creixer més en low cost masses, volem creixer en hubs, transoceànics, Àsia, Amèrica... i jo pensava: per què ens heu xuclat 3,5 milions de passatgers de Girona i 1,5-2 milions de Reus, que tanta falta ens fan? Ells no ho entenen, és quelcom natural del mercat.

Un bon equilibri del territori i desenvolupament de les comarques de Catalunya demana a crits que ens tornin aquests passatgers que ens han esquilat, i que tanta vida donàvem a la ciutat i a les terres de Girona, quan la solució no és tan difícil, només caldria aplicar les taxes aeroportuàries adients a cada aeroport i re­dis­tri­buir/­re­co­manar alguns vols de ca­da companyia, no només de Ryanair cap a Girona o Reus. Ho veurem mai? Difícil, però ens ho haurem de guanyar. Lluitarem. Estimem Girona, passió per Girona.