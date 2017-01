Patxi López va votar Rajoy

És fàcil concloure que Patxi López es troba a major distància de Rajoy que l'ambigua Susana Díaz. No obstant això, l'expresident d'Euskadi va donar la investidura del líder del PP a través de la seva abstenció. En canvi, l'astuta i poc més presidenta andalusa no es va desgastar amb un vot marià. Es va limitar a cridar la rendició i submissió de les hosts socialistes davant els populars. Sense tacar-se, igual que els també impol·luts González, Zapatero, Rubalcaba i la immensa majoria de barons regionals. Diguin-li elasticitat o covardia, tots ells poden desmarcar-se a voluntat del desenllaç que van imposar. Patxi López, no. Va votar a Rajoy. Capcot, penedit i estripat, però va contribuir a investir el president del govern representat aquesta setmana davant del tribunal pel seu amic Luis Bárcenas.

Amb aquest precedent, López hauria d'inspirar més confiança als populars que als socialistes, encara que sense arribar al corrent de fraternitat impulsada per la presidenta andalusa. El mateix exlehendakari va confirmar en la presentació de la seva candidatura que havia empès Sánchez a abandonar el Congrés. Si se suma el seu vot a la dreta amb aquesta traïció, Susana Díaz s'haurà d'esforçar per demostrar que les seves postures estan més pròximes a la governabilitat, per recórrer al terme fetitxe que s'utilitza per expressar el Govern obligatori del PP amb el suport no menys forçós del PSOE.

Donada l'esmunyedissa trajectòria recent de López, cal plantejar-se si es presenta a secretari general per enfrontar-se a Díaz o per desactivar a Sánchez, reu d'haver esbudellat els engranatges de l'alta política. Mentre l'expresident d'Euskadi s'entrena per tornar a votar a favor del PP en els pressupostos, els supervivents socialistes reescriuen la història, per culpar el secretari general que van decapitar que el PSOE no governés Espanya en les dues oportunitats de què va disposar al llarg de 2016. Hi haurà un tercer candidat radical, però aixafat pels dos apòstols de la governabilitat, Susana i Patxi. El PSOE agonitza defensant els presumptes valors que l'han conduït al desastre. Pel costat socialista, Rajoy respira tranquil.