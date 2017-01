Fa anys que escoltem que el procés independentista va néixer als carrers i que els partits van recollir el testimoni i el van traslladar a l'arena política. Ara tindrem l'oportunitat de comprovar si això és cert perquè s'acosten temps aclaridors. La majoria política independentista convocarà un referèndum unilateral d'independència amb una estratègia, anterior i posterior a la convocatòria, per fabricar un marc legal català que entri en confrontació amb l'espanyol. I el Govern espanyol reaccionarà amb inhabilitacions dels principals líders independentistes i, si s'escau, amb la intervenció de l'autonomia acompanyat de mesures de força. Serà en aquest punt que es comprovarà si l'independentisme va més enllà dels happening de cada 11 de setembre i de les ditirambes. Se sabrà si és valent o, per contra, aflora el conservador que porta a dins tot català, sigui de dretes o d'esquerres, i es queda a casa, va a la platja o a fer un arròs de colomí al restaurant.

L'independentisme té una possibilitat de sortir-se'n i passa per una reacció massiva i duradora als carrers quan el govern del PP doni ordre als poders de l'Estat per començar la mare de totes les batalles com es deia en termes bèl·lics romàntics, si és que la guerra ha tingut mai res de romàntic.

Si Catalunya surt en massa al carrer durant molts dies, és possible que el govern de Rajoy es vegi descol·locat i pressionat internacionalment per solucionar el greu problema. Tot i que hauran d'estar preparats per estar-s'hi temps perquè Rajoy ha demostrat que és el rei del mannequin challenge. Si Rajoy guanya, tot plegat acabarà com un motí fallit i, per tant, amb els seus responsables inhabilitats o, en el pitjor dels casos, engarjolats com han acabat històricament les sedicions.

Una rebel·lió exitosa fabrica herois immortals (Gandhi), pares fundadors de la pàtria (Washington, Jefferson, Adams, Franklin), mites de la independència (Simón Bolivar). Una rebel·lió perduda, els seus inspiradors es converteixen en ànimes en pena (Ibarretxe) relegades a les galeres de la història.