Tenim un pla

No sé en quin moment els ajuntaments van deixar d'ocupar-se dels ciutadans i es van dedicar a qüestions més elevades. O sigui, van deixar la seva feina per passar a no fer-ne cap. A Girona deu venir de lluny, perquè ha aprovat ja el seu cinquè Pla d'Igualtat, naturalment entre homes i dones, ja que entre classes socials no importa.

Els estalvio la lectura de les cent propostes amb redactat de funcionari franquista. Ja m'he sacrificat jo. Els estalvio també cap comentari irònic per part meva, sóc incapaç d'afegir res a: «El relat androcèntric de Girona (reis, arquitectes, bisbes...) podria fer-se equitatiu incorporant-hi relats relacionats amb les dones i a les famílies dels homes importants», «Millorar la ubicació dels contenidors i model de recollida juga a favor de la igualtat», «El Projecte Gat és un exemple de com es pot abordar el problema de les colònies de gats concebent-lo des dels valors femenins», «Els programes d'habitatge són concebuts androcèntricament, subordinant l'esfera reproductora a la productora», «L'arquitectura dels habitatges té una dimensió de gènere rellevant per a les persones que els han d'habitar», «Enquestar les dones policia per saber els seus problemes en l'ús de l'uniforme», «Buscar en la ciutat feminista un nou eix vertebrador de les actuacions de promoció», «Utilitzar els dos cognoms per donar visibilitat a les mares», establir un protocol de dol a la ciutat pels casos de feminicidi («diferenciant en el cas de confirmat o no confirmat») que inclourà «un crespó negre virtual a les xarxes»... Tot això no ha estat redactat en broma, sinó de debò i per gent de l'Ajuntament que per Setmana Santa callarà com... perdó, com làpides quan els manaies no admetin dones.

Les pioneres feministes que van lluitar de debò perquè les dones fossin més lliures s'haurien quedat a casa si haguessin sabut que les seves descendents utilitzarien la llibertat a realitzar parides d'aquestes.