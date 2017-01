Salt, amos i animalistes

A Salt, enemics dels animals? Que algú ens ho expliqui bé, perquè això no s'agafa per enlloc.

Diuen nou entitats animalistes de Girona que al municipi hi ha 30 colònies de gats i que l'Ajuntament no fa res per resoldre el problema; i que a la zona de les Hortes-Deveses es maltracten animals, sobretot gossos. Parlen d'«inoperància» dels cossos policials i de denúncies a les autoritats, sense concretar números. I que es recullen els animals morts amb retard –que algun homínid insensat haurà deixat morir?– i que als aparells lectors de xips de la policia els falten piles. I?

En una cosa tenen raó: potser estaria bé actualitzar l'Ordenança Municipal de Control i Tinença d'Animals. D'entrada li podrien canviar el nom: «Ordenança Municipal de Control dels Amos que Estimen els Animals, una Bona Colla dels Quals, no Tots, Empastifen els Carrers amb les Caques de les seves Bèsties». Llarg, però precís, oi? Aquests són els enemics (de Salt, animalistes). Si es maltracten bèsties és per culpa dels amos, no pas del poble, que ja fa prou parant atenció màxima quan duu els nens a l'escola o passeja tranquil·lament per les Deveses –la Guantànamo canina que descriuen els animalistes de Girona en el seu manifest– per no trepitjar la merda que alguns amants dels gossos –més porcs que els porcs– deixen al mig del pas.

Posats a actualitzar normes, actualitzem-les bé: una taxa ben alta en concepte de neteja de pasterades pudentes seria ideal; es podria establir, per exemple, que mentre hi hagi una sola tifa en una vorera, es pagui una bona quota anual per tenir un gos; i que mentre hi hagi colònies de gats incontrolades, que els amos dels felins també s'hagin de gratar la butxaca per culpa dels inconscients que els abandonen; per no parlar de les pixarades...

Pagarien justos per pecadors; la merda que deixen uns la trepitgen els altres. No s'han de maltractar els animals: qui en tingui, que els cuidi i que s'ocupi que no molestin la resta de mortals, que no som enemics de ningú. Que no ens acusin de res; que no ens donin lliçons i que no ens bordin a l'orella.