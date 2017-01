Dos actes d'altruisme i generositat

En temps de crisi social i econòmica, d´individualisme i d´un egoisme que pot portar a esquinçar aquesta gran construcció del segle XXI que és l´Estat del Benestar, sobretot en el continent europeu, en els últims dies hem assistit a dos fets de generositat i altruisme a les comarques gironines que mereixen un aplaudiment. Ens referim a la donació de medul·la òssia a l´escola Vedruna de Girona i a la marató de sang per remuntar les escasses reserves que havien quedat després de les festes de Nadal. No és nou veure en el nostre entorn social més proper reaccions ciutadanes similars cada cop que es reclama un ajut per afrontar un problema, però, tot i això, cal reconèixer-ho i estimular-ho. I molt més ara que molts ciutadans s´han endut una profunda decepció amb l´anomenat «cas Nadia». Uns pares sense escrúpols han recaptat desenes de milers d´euros mentint sobre la malaltia de la seva filla, sembrant, de retruc, ombres de dubte sobre altres iniciatives per ajudar a recaptar fons per a infants malalts. N´hem tingut uns quants a les comarques gironines. La solidaritat amb en Roger, el nen de deu anys que pateix una aplàsia medul·lar i necessita un trasplantament urgent de medul·la òssia, no comporta cap recaptació de diners, sinó quelcom fonamental per a la seva vida com és trobar un donant compatible. Per aconseguir-ho, el Col·legi Vedruna de Girona, que és on està escolaritzat en Roger, s´ha mobilitzat per fer una donació de sang i moll de l´os. La resposta ha sigut tan fantàstica que ha multiplicat les xifres de donants de moll de l´os a Girona. Fins a 576 persones han atès la crida de l´escola, quasi tants com en tot el 2016, quan la xifra de donants al Registre que gestiona la Fundació Josep Carreras va arribar a 590. Hem de tenir en compte que tres de cada quatre pacients que requereixen un tractament de medul·la òssia no disposen d´un donant familiar que sigui compatible. Com ha dit Marta Oliva, directora del col·legi Vedruna: «L´objectiu final es aconseguir el titular que en Roger s´ha curat». Coincidint amb aquesta mobilització per al trasplantament que necessita en Roger, el Banc de Sang de Girona va alertar de la urgent necessitat de 400 bosses de sang per atendre la caiguda en picat durant les Festes de Nadal. La resposta ciutadana també ha superat les previsions. Durant la marató 2.0 que s´ha celebrat de manera simultània a tot Catalunya, l´hospital Josep Trueta s´ha convertit en el centre que més ha incrementat la donació, fins a multiplicar-se per nou. Un 28% de les persones que hi ha participat donaven sang per primer cop. La brillantor d´aquestes espurnes de generositat i altruisme encoratgen una societat massa sovint marcada pel mercantilisme i l´excés de particularismes.