Enrampats al gener

El divendres l´electricitat marcava el preu màxim de mercat en els darrers cinc anys. El fet que el Govern central anunciï que investigarà aquesta puja sona sarcàstic perquè si hi ha hagut dirigents que apostin poc per les energies alternatives a Espanya, aquests són els Governs del senyor Rajoy.

La darrera retallada als ajuts a les renovables, l´emblema de l´època Zapatero, és ara de 600 milions d´euros. Amb el Govern anterior es va apostar, com Obama als Estats Units, per l´energia eòlica i la solar. Així, empreses com Abengoa, ara en fallida, es van convertir en èxits internacionals. En el cas de Gamesa, l´any passat va ser comprada pels alemanys de Siemens, convertits en la primera empresa en generació d´energia elèctrica per via marina i vent del món. Amb el PP s´ha apostat per l´energia elèctrica comprada a França, de centrals nuclears que els francesos han reduït, la que es crea amb carbó, gas i benzina. I ha crescut el monopoli de les grans elèctriques. En el cas del Govern de la Generalitat, poques accions reals per frenar l´impacte en el consumidor s´han donat.

El consumidor ha vist com sorgia alguna alternativa, les cooperatives de compra d´electricitat, i suporta l´augment del cost fix de la tarifa, en plena crisi i amb el sou retallat. Les organitzacions de consumidors aconsellen que es desconnectin els aparells en stand by. Estalviaríem més de 100 euros a l´any, però això no escalfa ni rebaixa les tarifes.