LA LLEI DEL MÉS FORT

Amèrica té en Trump, Espanya tingué Ruiz Mateos i Marbella, Jesús Gil. El Barça en Núñez i el Madrid en Florentino. Núñez no presidí la Generalitat perquè ja hi havia en Jordi Pujol; però que Florentino Pérez no afirmi que traurà el poder a Madrid per retornar-lo als espanyols no està descartat. Recordem, si us plau. El culers veneraven José Luis Núnez perquè els va fer un Barça triomfant. Més que un club. Un dia el condemnaren per delinqüent. El seixanta i setanta per cent dels veïns de Marbella votaven Jesús Gil encantats amb el seu alcalde, tan directe, tan clar, tan antisistema, tan sensible a les inquietuds dels ciutadans com en Trump als interessos dels americans, saquejats fins ahir per un sistema que regalava les coses al món sense cap profit. Realment fantàstic. De pallassos, fantasmes i aventurers sempre hem anat ben servits.

Comença un temps nou. Trump no tingué el vot de la majoria dels ciutadans. Veurem quins efectes i quina practicitat té el «nosaltres primer» sobre l´economia, els mercats, el comerç i les relacions entre els pobles. Una cosa és parlar i escenificar reality shows amb executius de grans empreses i l´altra decidir en situacions complexes. En tot cas, aquesta allau de verbositat populista, d´egolatria xenòfoba ens permet diagnosticar millor la matriu on neixen els problemes del nostre continent i els líders i les propostes que prometen salvar-nos d´un món globalitzat i en transformació constant.

Els problemes sempre són, i els creen, els altres. Tant a la Gran Depressió del segle XX com a la del XXI emergeixen líders que prediquen el «nosaltres sols» identificant l´origen de tots els mals en els estrangers i els forasters. Prediquen la bona nova de l´odi i la desconfiança i serveixen per augmentar el poder i la riquesa d´una minoria i embarcar en una aventura la societat que sedueixen. Quan a l´instant pots parlar i transferir riqueses a qualsevol lloc del món, quan la distància és el temps que s´està a anar a un lloc, sols hi ha una manera de sobreviure tots: cooperar amb el veí i entendre quin problema neguiteja el foraster. L´alternativa a la cooperació és l´ús força. La llei del més fort. Que l´home sigui un llop per a l´home.