Estalviar llum és molt car

Tot d´una, a tot el veïnat li ha donat per estalviar electricitat. És un projecte suïcida, perquè dispararà els preus. L´estalvi o unicorn energètic no existeix. La factura elèctrica s´ha disparat simultàniament en despertar de la sensibilitat ecològica i de la competència. El «consum responsable» és una altra d´aquestes propostes políticament correctes però errònies, que acaben afavorint que Donald Trump aconsegueixi el poder absolut. Des d´aquesta perspectiva, el client admet dòcil que té la culpa d´una situació per la qual a sobre paga un preu desorbitat. La indústria tramposa descarrega la culpa sobre el consumidor. Un cop substanciat l´abús que investiga la fiscalia, s´aplica la lògica del corrupte penedit. Només torna els diners que li reclamen.

No tens la culpa del preu de l´electricitat. Les constructores es van infiltrar en el seu dia a les elèctriques, i el rebut de la llum és el succedani de les hipoteques en què ja no tants es deixen entabanar. La llum és menys rendible que el pis sencer, però castiga tots els ciutadans sense excepció. Atrapats, el somni dels que ja ingressen mil euros nets anuals per llar. S´escriuen llibres sencers per desentra­nyar la tarifa, quan pagar la llum no hauria de guanyar en complicació a desembolicar la factura del quilo de llom. Seria més ràpid aplicar el lema infal·lible de les coses complicades. «Si alguna cosa no s´entén, no ets tonto, només t´estan enganyant».

La tarifa elèctrica seguirà la senda dels contractes hipotecaris. Aviat es demostrarà que és íntegrament il·legal, excepte el «Reunits». Mentrestant, el procediment revolucionari consisteix a ni tan sols mirar la factura. Pagar sense dir ni piu, mentre el cos aguanti. És l´activitat més solidària imaginable, perquè els obsessionats a economitzar es limiten a descarregar el cost sobre uns altres. Queda dit que, si estalviem tots, els preus pujaran per a tothom. Sort que la liberalització implicava abaratiment, en ampliar l´oferta i altres foteses. El valuós temps que es malgasta aprenent a llegir factures i controlant horaris impracticables, seria millor invertir-lo en estudiar el desallotjament dels responsables del caríssim frau.