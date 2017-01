Més gasosa!

El Pla d´Igualtat aprovat fa uns dies a Girona per decret d´Alcaldia està concebut des d´una sola perspectiva, la feminista. Sembla ben normal però no ho hauria de ser ja que el feminisme és una ideologia complexa i minoritària basada en supòsits discutibles i presonera de les concepcions culturals anglosaxones. Amb un grapat d´excuses diverses, no admet cap crítica que pogués o bé enfortir-la o bé alliberar-la de la palla i es basa en una lluita de trinxera que defuig les urnes o el debat obert, convertint-la en antipàtica per a amples sectors de la societat.

En el Pla hi trobem tot d´incongruències que haurien de ser revisades, redactades en un llenguatge només apte per a iniciats i que preveu ensenyar el feminisme a les escoles com a teoria totalment vàlida. De les cent propostes aprovades, n´hi ha que no s´han provat mai abans i en les quals tots els gironins serem conillets d´índies, com ara abordar la qualitat ambiental o la seguretat als carrers des d´una perspectiva de gènere. De les idees preconcebudes, en el Pla es repeteix la que assegura que vivim en una societat patriarcal que ajuda només els homes, una afirmació que no explica de cap manera com és que el 90% dels usuaris de La Sopa són mascles. L´experiment més xocant que proposa el Pla pot tenir conseqüències socials que els autors de ben segur no han previst. Prioritzaran que en els sectors laborals masculinitzats hi treballin dones però no es preveu el cas invers, que en els sectors laborals feminitzats hi tinguin cabuda els homes. En cas de reeixir en aquest intent, ens trobaríem que al final del camí treballarien un 75% de les dones contra un 25% dels homes. El resultat no seria d´igualtat com preveu el Pla i, a més, la forta competència que hi ha en el món laboral aniria a favor de les dones, tenint en compte que persistirà la que en diuen «discriminació positiva» que es dona quan a igualtat de condicions entre els aspirants a una feina la dona sempre té prioritat. Els efectes socials poden ser conflictius si no és que es pretén que els homes ens quedem a casa vigilant que no s´hi faci pols sense risc de ser malnotats.

Per tal que el Pla d´Igualtat no esdevingui en rècord Guinness dels disbarats, caldria revisar-lo des d´un punt de vista neutre, desideologitzat, analitzant les conseqüències de totes i cadascuna de les propostes sense prejudicis, sense jugar amb la societat amb matèries que no es dominen i, sobretot, tenint present que de tota la vida els experiments cal fer-los sempre amb gasosa.