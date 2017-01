La xerrada

No sé si ho sabien, però aquesta setmana a l´Eurocambra hi havia programats un munt d´actes interessantíssims, com per exemple que la delegació italiana dels populars europeus oferia una degustació de vi i xocolata, o que els diputats estaven convidats a escoltar una xerrada sobre el maltractament dels conills o una altra sobre la llibertat de religió i de pensament. Veient l´agenda del Parlament europeu qualsevol podria pensar que la vida dels eurodiputats ha de ser complicadíssima i estressant per les dificultats d´assistir a tanta quantitat de propostes, a més de les feines inherents que se suposa que deuen tenir aquests diputats i que ara mateix em c­osta d´imaginar, al marge d´aquelles tan fonamentals com les de fer un munt de preguntes irrellevants amb l´únic objectiu d´aconseguir un minut de glòria, en algun mitjà digital dels seus països d´origen.

És en el marc d´aquesta realitat tan complexa, i tan friqui, que les tres primeres espases del govern català, Puigdemont, Junqueras i Romeva, han anat al Parlament Europeu a explicar els anhels i el programa d´actes per la independència del nostre país, se suposa que amb l´objectiu d´il·lustrar els senyors i senyores eurodiputats sobre les complexitats del procés i de trobar alguna complicitat individual.

Malgrat que ens costi reconèixer-ho, ja sabem que la diplomàcia internacional catalana no és precisament de primera divisió, cosa que potser algú s´hauria de replantejar si volem seguir intentant ser un país lliure i per tant, costa molt d´entendre els esforços, el temps i les hores que ha dedicat el Govern espanyol a intentar boicotejar un acte que no tenia, per si mateix, cap mena de transcendència a l´eurocambra, més enllà de l´obertura informativa del telenotícies de TV3. Espero que el PP no s´hagi equivocat i hagi aconseguit fer fracassar també la magnífica xerrada sobre el maltractament dels conills que amb tanta il·lusió havia programat el Parlament europeu.