La MAT, garantia d´energia caríssima

Víctor Cánovas Rocamora fellines

n Govern, ajuntaments, patronals i lobbies ens havien venut la MAT com una infraestructura del s. XXI. Ens repetien: amb la MAT tindreu energia més barata, deixareu de ser dependents d´Espanya, deixareu de tenir apagades, i tot un seguit de bajanades orientades tan sols a vendre a l´opinió pública una infraestructura, imposada per la força i construïda per a exportar la sobrepotència instal·lada i així lucrar els oligopolis.

Els darrers dies el preu majorista de l´energia elèctrica s´ha disparat, però ningú ens explica que una de les principals raons que això passi és el fet que estiguem interconnectats per la MAT i de retruc formar part del mercat únic de l´energia a Europa. Ara mateix a través de la MAT estem exportant entre 2.000 i 3.000 MW/h en direcció cap a França. Aquest implica que entrin en funcionament sistemes de generació més cars i menys eficients, com el gas i el carbó.

Pel que fa al parc nuclear francès hauríem de saber que aquest genera el 75% de la seva energia elèctrica i està en ple declivi. Ha deixat de ser exportador net d´energia, per, probablement, no tornar-ho a ser mai més.

Ara mateix té 21 dels 58 reactors totals, aturats sine die, per revisar defectes de fabricació dels generadors de vapor. Si a això hi afegim els problemes que té Areva per recarregar combustible nuclear, d´aquí les intervencions militars a Mali i Níger, podem arribar a la conclusió que això que ens deien que amb la MAT podríem comprar energia nuclear francesa més barata tan sols va ser una vil estratagema.

Tot al contrari, en un mercat europeu de l´energia en davallada, on nosaltres tenim menor poder adquisitiu, sempre hi haurà algú que podrà pagar més que nosaltres per un kilowatt generat.

Sí que tindrem una gran infraestructura, però per ella hi passarà energia inabastable per a nosaltres, que haurà arrasat la poca indústria que queda, i de retruc haurà impossibilitat una transició urgent cap a les renovables.

Els abusos de Movistar

jordi córdoba garcía girona

n L´operadora de comunicacions Movistar practica des de fa molt de temps una política de preus absolutament abusiva. El mes d´octubre de 2013 la fibra òptica arribava a Girona i s´oferia aquest nou servei amb telèfon fix, mòbil i televisió per cable per 60,38 euros al mes, un preu raonable i «per a sempre» segons la seva pròpia publicitat. Però el mes de març de 2015, els mateixos clients pagàvem 72 euros, el mes de febrer de 2016, 80 euros i l´agost del mateix any, 85 euros. Ara s´anuncia per al proper mes de febrer una nova pujada de preus, fins a 90 euros

Tot això representa un increment absolutament desmesurat del 49,05 % en poc més de 3 anys, amb millores no demanades pels clients, i en uns anys on els salaris han tingut increments gairebé nuls. Telefónica- Movistar al·lega que els increments s´han notificat amb el temps establert legalment i que, en cas de disconformitat el client es pot donar de baixa. Una «estafa legal» amb publicitat enganyosa que afecta milers de soferts clients. I el fet que les administracions facin o puguin fer tan poc contra els abusos d´aquestes grans corporacions demostra la baixa qualitat del sistema polític que tenim.

Embolica que fa fort

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

n Amb aquest títol, que ja és una dita catalana, ­­procura­rem explicar, mitjantçant diverses ­maneres de dir, algunes de les ­esperpèntiques situacions actuals. En aquests moments i a Catalunya la CUP remena les cireres, i a mi em sembla que no té cap ni peus que uns antisistema ens facin anar de corcoll. Així el nostre Parlament sembla més una olla de grills que altra cosa. Ha de tallar el bacallà el president i fer les coses com cal, si no tenim el més calent a l´aigüera i avancem a peu de tortuga, si és que ho fem. Mentrestant, com que qui paga mana, i econòmicament depenem encara de Madrid (recordem allò de «café para todos») en el repartiment econòmic i com que de fet hem de negociar amb uns durs de closca que no ens entenen i ens fan ballar al so que els convé, així de manera ­garrepa, el Govern central ens fa la traveta i ens fa ballar com una baldufa i els pobres catalans estem escanyats i més pobres que una rata. En l´aspecte mundial ara tenim un gall que esvalotarà tot el galliner i veurem com van les garrofes de tots plegats.

Així s´apropen bastos per a tots i ja podem començar a resar que tot no acabi com el rosari de l´aurora i Déu ens agafi confessats.