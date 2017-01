Solidari en català

Revelava Joan Ollé en un article que en Lluís Llach es va negar a participar en la versió que una vintena d´artistes han gravat de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, en favor dels refugiats. Segons un informant d´Ollé, la negativa d´en Llach obeïa a haver de cantar en castellà. No conec les fonts de Joan Ollé, però com que efectivament en Llach no hi era, i com que una setmana després ningú no l´ha desmentit, li atorgo credibilitat.

Pot una persona compromesa negar-se a participar en un acte solidari per motius de llengua? Una persona compromesa no, però en Lluís Llach, sí. Algú capaç de declarar que deixa aparcats els seus principis per un bé més elevat, el més probable és que no hagi tingut mai principis i sigui ara quan aflora la seva personalitat real.

O deu ser gelosia.

- Jo sóc en Llach, una estrella, i no faig de palmero a un xarnego del Poble Sec. Si voleu gaudir de la meva presència, cantem tots La Gallineta, i en ­Serrat que acompanyi (morros).

- Però és que és al Mediterrani on moren refugiats, no pas al galliner

- És igual. Sóc en Llach! En Llach! La gallina ha dit que no vol més morts al mar. Ho veu? Ja està! (Més morros).

Ha de ser dur acceptar que el teu temps ha passat. Cruel destí, veure com qui va ser el teu rival en la cançó, en Serrat, continua actiu i brillant en la seva professió, i solidari i generós en la seva humanitat. Lluís Llach és la Norma Desmond de Sunset Boulevard, viu en un món imaginari on encara és una estrella, fins i tot rep cartes diàries de fans, sense sospitar que les escriu totes Pilar Rahola. Els meus fills, que el coneixen només del Polònia, ni sospiten que un dia va ser real. L´imagino fora de si com la Desmond, quan algú el recorda remotament i li diu que va ser gran. «Continuo essent gran, és la música la que s´ha fet petita!», respon ell, oblidat d´un públic que aplaudeix la vintena d´artistes generosos que canten Mediterráneo (morros).