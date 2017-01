El taló d´Aquil·les del procés és la llei. La reivindicació de sobirania plena per a un territori és ben humana i els somnis patris ­de les parts, respectables (però mai de compartició obligada). El debat que fa anys que viu Catalunya comença a transitar per camins pedregosos, ja que una tensió política excessiva impedeix qualsevol discussió seriosa: no hi ha confrontació d´idees; ni de projectes; ni de propostes; hi ha creuament de proclames; intercanvi d´arengues i combat de consignes, res més. Focs d´artifici per totes bandes, ben vistosos i eixordadors a voltes. Guerra de guerrilles.

En el sentit estricte del terme el procés no és legítim, perquè no està «fundat en dret» ni és «conforme a la llei». Tan dur com cert. Repetir un milió de vegades una mentida no la converteix en veritat; això no obstant, l´aspiració sobirana no ha de ser menystinguda, perquè té força, i negar-ho és símptoma de dur els ulls embenats i de tenir les orelles tapades. Però la independència no serà fora de la llei; no hi haurà referèndum si no és pactat amb un Estat que no està disposat a fer-ho.

La hipotètica nova República no va a enlloc amb conferències multitudinàries al Parlament europeu; ni amb jutges suspesos que fan de senadors i que defensen la comissió de presumptes il·legalitats.

L´ànsia d´un «nou país» viu, fins ara, de la moral gairebé irrompible –un mèrit innegable? dels convençuts i de discursos massa vegades fonamentats en la «postveritat» més «trumpiana» –el populista de moda. De res més. La independència no ens conduirà al nirvana, com no ens hi ha dut la dependència de l´Estat espanyol. El nirvana no existeix, almenys a Occident.

Apel·lar a la serenor dels ànims és predicar en terra erma. Ja és massa tard. El terratrèmol polític truca a la porta i amenaça ruïna. Veurem qui demostra la capacitat d´aguantar-se dret a costa de la caiguda dels altres. Passi el que passi alguns se sentiran perdedors. Els bàndols han disposat que així sigui. La guerra de guerrilles té aquestes coses.