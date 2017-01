reflexions per la mort d'una nena

Una nena de 8 anys va morir diumenge al matí a l´hospital de Blanes mentre esperava l´arribada d´una ambulància pediàtrica. Aquesta és una evidència incontrovertible. La resta (causes exactes de la mort, responsabilitat o no de l´hospital, activació de l´ambulància i el temps que va trigar a arribar, etcètera) requereix una minuciosa investigació i una explicació clara per l´alarma que ha creat en la societat. Mentre el sindicat Comissions Obreres sosté que l´ambulància va trigar quatre hores, el Servei d´Emergències afirma que «només» van ser dues. Fins i tot, acceptant per bona la versió oficial, cal preguntar-se com és possible que tardi dues hores per anar de Barcelona a Blanes. De la mateixa manera que també s´ha d´aclarir per què el trasllat només es podia realitzar amb una ambulància pediàtrica. Res garanteix que amb una major celeritat la nena hagués sobreviscut, però quan es tracta de la vida de les persones cal tenir uns protocols molt àgils. De moment, com és habitual, opacitat absoluta en la Conselleria de Salut fins a l´extrem que van obligar l´alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, a retractar-se del que havia revelat públicament sobre una conversa mantinguda amb el conseller Toni Comín. Aquesta opacitat neguiteja la família de la nena. La seva àvia ha declarat que «volem que s´aclareixi amb la investihgació però s´aclarirà el que vulguin que s´aclareixi».

Atribuir la mort d´aquesta nena directament a les retallades que ha patit el sistema sanitari català aquests últims anys seria irreal i demagògic. Ara bé, el que sí és cert és que les diferents comarques del país han estat les més afectades. Com en tantes àrees, s´ha produït una recentralització. S´han tancat serveis d´urgències, es demoren les ambulàncies, s´han traslladat altres serveis. Mirem el cas concret de pediatria. L´hospital de Blanes, amb una població fixa d´uns 100.000 habitants, incloent-hi Lloret i Tossa, té uns serveis incomplets. Els infants que han de ser ingressats són derivats a Calella o a Girona. I també ens trobem que l´UCI Pediàtrica del Trueta tot just ara s´ha començat a reformar després de mesos de queixes, protestes i reivindicacions. El passat mes de juny, una setantena de treballadors de l´UCI Pediàtrica van signar una carta en què alertaven de les deficiències i manca d´inversions. Qualificaven la situació d´«insostenible» Està molt bé que Catalunya, com ha dit el conseller Comín, sigui l´única comunitat autònoma amb dues ambulàncies pediàtriques, però ambdues estan a Barcelona. Si per arribar a Blanes triga dues hores, quant necessita per anar a la Seu d´Urgell o Portbou? Són moltes reflexions que s´han de posar sobre la taula, després d´aclarir què va fallar, si és que va fallar alguna cosa, amb la nena de Blanes.