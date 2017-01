Com ens pot ajudar la mediació?

Segur que algun cop ha sentit a parlar de la mediació. En els mitjans de comunicació, quan hi ha un conflicte bèl·lic o diplomàtic entre dos països. També perquè un amic o amiga ha tingut un problema de parella i el mediador/a els ha ajudat a solucionar els seus problemes. O potser algun veí o veïna que els ha explicat que va tenir un conflicte de sorolls i finalment va intervenir un professional de la mediació que els va ajudar a posar pau i a trobar una solució. O recentment a l´esport base, per tal de treballar la violència de pares i mares a les grades. I molts més exemples en què s´aplica i es pot aplicar.

La mediació ens pot ajudar a gestionar positivament i resoldre un conflicte. Concretament, facilita que puguem tornar a parlar amb la persona o grup de persones amb qui tenim el conflicte o a comunicar-nos-hi millor. I és que la mediació, en comparació amb altres mètodes, fa protagonistes les persones enfrontades perquè puguin ser elles les que trobin i arribin a una solució. Al cap i a la fi, són les persones que tenen el conflicte, les que necessiten tenir eines i un procediment que les empoderi per pensar en positiu, analitzar la situació, apostar pel diàleg, reconduir la relació i cercar una solució que respongui als seus interessos.

Imagini que vostè té o es troba en un conflicte. Per exemple, en una situació de tensió en la qual no aconsegueix fer entendre a una altra persona o a una organització que el que demana és el correcte o el que necessita. Fins i tot que l´altra l´hagi fet enfadar. Per contra, l´altra part diu que allò que fa està bé i que no pot, ni vol deixar de fer-ho. És a dir la comunicació és difícil, fins el punt que no es pot parlar, dialogar ni negociar. En aquest punt, és quan un procés de Resolució de Conflictes, en concret de mediació, el pot ajudar. També abans, ja que aquests principis i tècniques ajuden a prevenir les conseqüències negatives dels conflictes.

Tot i que ha intentat solucionar el problema negociant, parlant directament amb la persona o organització, no ha aconseguit el que esperava. L´altra part no ha ajudat o vostè no ha trobat les paraules idònies i necessàries per conduir la negociació. La qüestió és que ara costa molt parlar o ja no poden fer-ho, perquè, teòricament, s´ho han dit tot i la negociació ha acabat com el rosari de l´aurora. És en aquest punt en què la mediació és clau.

I què ens ofereix la mediació en aquests casos? Un espai, un temps i una persona professional (el mediador o mediadora) que coneix com funciona un conflicte, com evoluciona, per quines fases passa i com reconduir-lo i que actuarà fent possible i millorant la relació. La mediació ens ajuda a establir nous canals i espais de comunicació o a restablir-los, on puguem parlar del conflicte expressant les nostres necessitats i emocions, fugint dels retrets, acusacions i crítiques i on centrant-nos en els punts en comú cerquem i trobem solucions pacífiques, noves i satisfactòries per a tots.

En definitiva, una experiència que ens permet solucionar els nostres conflictes de forma tranquil·la i on totes les parts senten que hi han guanyat alguna cosa. Què més li podem demanar? Provar-ho.