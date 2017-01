La destrucció del mural de l'església de Palau-sator

Dedicat al pintor mexicà Diego Rivera i als escriptors empordanesos Xevi Sala i Joan Gasull

A través de dos vells amics jubilats, subscriptors de la revista Sapiens de Barcelona, ens comenten que han llegit un petit reportatge titular «El mural de la discòrdia». Reflexions d´una visita a l´església de Palau-sator de part del periodista Enric Calpena sobre els continguts i personatges de la nostra pintura de cap a 500 m2, que seria destruïda per un escamot de guerrilleros de Cristo Rey un capvespre del 4 de febrer de 1969, per tant aquest 2017 farà 47 anys de l´atemptat i estovament de l´exrector capellà, Nicolau Moncunill i de l´artista que signa aquest article.

Amb motiu del proper 47 aniversari, escriurem sobre una sèrie d´escrits, cites, projectes sobre el mural de Palau-sator. I del ressò que ha tingut en múltiples reportatges que els darrers anys s´han publicat des del darrer a la revista Sapiens, a la novel·la Ens vam menjar el món de Xevi Sala, Premi Bertrana 2016. On hi ha un extens comentari sobre la visita del senyor Fraga Iribarne, que va anar a contemplar el mural, dirigent del misteriós complot dels serveis secrets i els paramilitars de l´extrema dreta franquista a les ordres del general Pérez Viñeta. Complot que formava part de la campanya de desprestigi del futur cardenal Jubany, alhora bisbe de Girona. Que l´acusaven de permetre que els comunistes profanessin les esglésies catòliques santificant a revolucionaris com Fidel Castro, el Che Guevara, i el pare Camilo Torres. Denunciaven que aquests feien conxorxa amb les teories llatinoamericanes de la teologia de l´alliberament, una església al servei dels pobres i no dels poderosos i rics.

Un altre llibre recent publicat és la novel·la titulada El pacifista que pretenia volar una discoteca de Joan Gasull, hi ha una llarga crònica d´uns joves antifranquistes, per lluitar contra la dictadura.

Tornant a parlar de l´excapellà Nicolau Moncunill, aquest fou un dels primers capellans progres que van obrir les esglésies i sagristies perquè es reunissin els obrers sindicalistes de les futures Comissions Obreres i activistes socials de tota mena, i artistes progressistes, com servidor.

L´altra notícia que volem destacar és la que quasi ja enllestida una filmació, reportatge televisiu realitzat per un grup de periodistes barcelonins. Cineastes que anaren a estudiar cinematografia a Nova York, visitant la fundació dels germans Rockefeller, van descobrir un llibre que parlava del gran mural del pintor mexicà Diego Rivera, junt amb els Orozco i Siqueiros, els nostres mestres en el muralisme, socialista i revolucionari. Els Rockefeller, un cop Rivera tenia enllestit el mural, el van trobar primer que tenia un to general massa roig, i que a part de les masses obreres amb to èpic hi havia retratats els principals líders comunistes mundials: Marx, Engels,... I com era d´esperar en Rivera es negà a modificar els colors i la temàtica revolucionària del mural. I els germans Rockefellers, enfadats, decideixen pagar al pintor i ordenen destruir el mural. I segons ens explica la noia dels documentalistes barcelonins va recordar que la seva mare tenia una casa a Palau-sator i que des de sempre li havia parlat de la història de la destrucció del nostre mural de l´església de Palau-sator i ens comentava que era una història paral·lela i al tornar a Barcelona anaren a veure a Valls a l´excapellà Nicolau Moncunill, que els regalà el seu llibre reportatge titulat Un crit a Palau-sator, que ja anem per la tercera edició. Setmanes després anem a Palau-sator amb la possibilitat de fer un documental.

S´ha filmat gairebé tot. Però que per manca de finançament i suports televisius, tot i tenint els avals del poeta Salvador Espriu i del dramaturg Buero Vallejo, no sabem si els directius televisius es van espantar que un servidor acusi obertament l´exministre Fraga Iribarne i l´exgeneral Pérez Viñeta, tesis reforçada per les investigacions de l´historiador gironí Josep Clara, en un excel·lent llibre del mateix títol. En el llibre es deixa clar que els principals inductors de la destrucció del mural de Palau-sator, foren el senyor Fraga Iribarne i el Sr. Pérez Viñeta...