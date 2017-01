Massa errades

Al llarg d´aquestes ­darreres dates, hi ha una sensació de desconcert a Catalunya. El govern no acaba de trobar el seu lloc, mentre Mas, Rigau i Ortega estan a punt de veure´s les cares amb la justícia espanyola, que té unes immenses ganes de inhabilitar-los. Des de Madrid no volen sentir a parlar de debat polític, sinó que dirigeixen els trets cap a la via judicial.

A parer de molts analistes això és un gravíssim error que només ajudarà a tensar més una corda que tard o d´hora es trencarà. No sembla que de moment surti ningú ni de casa nostra ni de l´Estat amb la intenció de posar pau o almenys d´intentar un diàleg sincer. El teatre de Sáenz de Santamaria i Millo no és res més que això, pur teatre.

Però al costat d´aquest escenari on ningú no vol o no s´atreveix a posar seny, el govern català ensopega contínuament. Difícilment pot culminar el procés amb èxit amb uns protagonistes que no estan preparats per al lloc que ocupen. Poden ser molts bons activistes, però són uns pèssims governants. I d´aquests handicaps s´aprofita un PP tranquil que no té rival a l´Estat espanyol a causa de la desfeta socialista i de la crisi interna de Podem.

La consellera Borràs demana als funcionaris que s´agafin el dia lliure per tal d´acompanyar Artur Mas als jutjats. Hauria d´explicar aquesta senyora què pretén realment amb la seva proposta perquè encara no s´ha adonat que més de la meitat de la població catalana viu totalment al marge dels seus polítics, malgrat els mitjans públics de la Generalitat que fan d´altaveus de qualsevol declaració dels membres del Govern. Amb vint-i-cinc anys en càrrecs públics, Borràs és capaç de dir qualsevol ocurrència per tal de continuar fent de llepacrestes de qui faci falta. La qüestió és mantenir la cadira.

Tristíssim el paper del conseller de Sanitat en el cas lamentable de la nena de Blanes. Possiblement hauria estat molt millor calladet que no pas declarant les ximpleries que va dir per tal d´espolsar-se del damunt les responsabilitats. L´editorial de diumenge del DdG no oferia dubtes. El conseller Comín, sense cap experiència en el sector, ocupa un càrrec que li va massa gros.

I error greu del president de la Generalitat que va al Parlament Europeu a fer una conferència i no el rep ningú. Ha d´anar acompanyat de Junqueras i Romeva. Parlen tots trets i són incapaços de tenir una reunió d´alt nivell amb algun representant polític europeu.

Sóc dels que penso que la conferència ha servit de ben poca cosa i que la institució catalana no pot perdre prestigi. Una cosa és anar fer míting com els del exjutge Vidal i una altra és parlar en nom de la presidència de la Generalitat. Ja sabem que el PP va boicotejar la presència de Puigdemont, però el president no pot ser present a la seu europea si no rep el tracte de representant màxim dels catalans.

Seria bo saber què fa aquesta conselleria d´Afers Exteriors de Romeva, perquè el paper del president de la Generalitat en els països o institucions que visita no pot ser més residual.

Difícilment s´assolirà qualsevol objectiu si els nostres representants no treballen les relacions internacionals. S´ha de ser conscient que ni Puigdemont, ni Junqueras ni Romeva tenen formacions fortes que els abriguin i que ni populars, ni socialistes ni liberals els ajudaran gaire, però alguna cosa cal fer en aquest sentit o contràriament malament rai.

La pressió en els propers dies serà màxima i el govern de Catalunya ha de saber fer front a les circumstàncies. Si es continua a salt de mata, el futur no sembla gaire engrescador.