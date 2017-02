Caps buits

No sé si Donald Trump havia acabat de prendre possessió del seu càrrec de president, quan tots els índexs de la Borsa de Nova York van experimentar una erecció robusta. I això que els liberals de la ciutat que no dorm (perquè es ratlla molt) no el poden veure, a Trump, ni en cromo. Els diners, que són el mateix amb Trump que amb Obama o Clinton, no semblen gaire preocupats amb els disbarats del constructor de la cabellera en tumult (s´imaginen Gil y Gil de president d´Espanya? Doncs no va estar-ne gaire lluny), ni per la suposada frenada a la globalització que, de moment, té com a expressions la crema d´una mesquita texana i la retenció als aeroports (amb la complicitat servil de les aerolínies europees) d´un grapat de moros procedents de països sense control i això que els tenim ocupats nosaltres.

El que demostra que els votants de Trump van encertar pels motius equivocats. El segrest de la llibertat i la sobirania no el van perpetrar ni les estrelles de Hollywood, que practiquen la poligàmia successiva, ni els músics negrates, que reben l´inspector d´Hisenda amb una blue steel fourthy four (que és una arma a la qual tinc afecte des que la va cantar Jimi Hendrix i Willy de Ville), ni els maricons en descapotable, sinó aquest al que van votar i la indústria de l´energia que, tant allà com aquí, manté ben greixades les portes giratòries i té a la classe política menjant de la seva mà. I no segueixo perquè això semblarà un pamflet de la meva joventut, divina testosterona.

Una altra cosa és que els tals votants s´hagin equivocat a gust, a consciència: és el que té deixar-se portar pel ressentiment, per l´impuls de formar part d´una colla que et faci sentir l´emoció de pertà­nyer a l´aristocràcia dels forts: davant la inconveniència d´escopir a la part alta, empipem algun negre que tingui el desvergonyiment de passejar pel nostre ­barri. A tot això, Melania Trump ha declarat: «Quan vull fer-me un bany o un massatge, en Donald no m´ho impedeix. És molt comprensiu ». Aquesta temporada es duran els caps buits, ben pentinats.