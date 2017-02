Esquerda a la caserna

No se´ns escapa que el tinent de l´exèrcit espanyol Luis Gonzalo Segura treu rèdit per animar la venda del seu llibre Un paso al frente (Tropo Editores). Però la seva denúncia de pràctiques pseudomafioses i corrupteles a determinats estaments militars és digna de tenir en compte, perquè obre una escletxa al món hermètic de les forces armades espanyoles, una estructura militaritzada que s´hauria de sotmetre també al control democràtic, hauria de justificar la seva existència i hauria de tendir a homologar-se als seus homònims europeus, per comptes de restar immòbil, com si el temps no hagués passat, i fer perviure incòlume, més de quaranta anys després, una de les potes de l´estat franquista. Un paso al frente novel·la els abusos i privilegis que es donen, segons l´autor, encara avui, a l´exèrcit espanyol. Gonzalo Segura va passar dos mesos arrestat i va ser expulsat de l´Exèrcit per haver protagonitzat «actes contraris a la disciplina». La Sala Militar del Tribunal Suprem espanyol ha confirmat fa uns dies l´expulsió per «les crítiques als superiors» i «excedir els límits del dret a la llibertat d´expressió». Hi ha coses a l´Estat espanyol que grinyolen d´una manera tan evident que pobles sencers volen tocar el dos. Les pràctiques abusives que denuncia Gonzalo Segura s´haurien d´investigar.