La Penyora i Pepe Sales

Fa deu anys que en Lluís Llamas i la Consol Ribas, del restaurant La Penyora a Girona, celebren el festival Pepe Sales. S´esdevé al Barri Vell i en llocs com el carrer dels Torrats (Nou del Teatre), que una generació recorda com una zona de bars, marxa, música i l´ambient que va cremar durant la joventut. El Festival d´Art Independent, però, no té res a veure amb la nostàlgia sinó amb la reivindicació de poetes, escriptors i autors que amb la seva obra han deixat una petja en el món líquid i indefinible del concepte alternatiu. Es tracta de congregar artistes actuals de totes les disciplines i durant uns dies focalitzar, des d´un punt de vista informal, en personatges com el novel·lista mallorquí Miquel Bauçà, el xilè Roberto Bolaño, el barceloní esotèric Eduardo Cirlot o aquest any, l´escriptor francès Jean Genet.

Personatges molt diferents però que es van atrevir a anar a contravent. Alguns formen part d´allò que se´n diu l´escriptura de la vida. Els avatars i les experiències de la pròpia vida, l´objecte primordial a l´hora de confegir peces immortals, palpitació vital. Marginats voluntaris o que van construir la seva obra fora del mainstream del moment. Se segueix la senda del que al segle passat s´anomenava contracultura, l´esperit d´autors capaços d´oferir un imaginari que obria les portes de la percepció a tota una generació i fixava una llera creativa per a les properes. El marginat sovint és un maleït, això no comporta que hagi de ser pobre, drogoaddicte o un desgraciat de mena sinó algú que aboca el talent a favor d´una idea creativa insubornable. L´atreviment d´anar a contracorrent i crear estil. Cada època conté zones obscures, territoris que sovint no s´aclareixen fins que l´autor ha mort i algú el reivindica.

Pepe Sales (1954-1994), que dona nom al festival i al qual es va dedicar la primera edició, era escriptor, pintor i compositor de les lletres del grup Bocanegra. Perdona´m Senyor/ estava molt sol/ buscava consol/ sóc jo, Senyor? Del Crist de les farmàcies. El rock descregut i àcrata dels vuitanta.

Enguany, el festival ha triat una icona dels marginals, Jean Genet, del qual s´ha representat la seva obra Les criades al restaurant i també a La Planeta. Genet va lligat a tot allò que és prohibit –políticament incorrecte–, a contemplar la humanitat sense concessions, també l´hem conegut gràcies a l´obra mestra Querelle de Brest, pel·lícula de l´iconoclasta alemany Rainer Werner Fassbinder. En la desena edició hi han col·laborat més de cent artistes. La Penyora és, encara, un redós d´invectiva d´on ragen idees que mantenen viu el concepte que la cultura és un fet essencial conformat amb infinits substrats. Cada gener, el festival ens mostra com la geologia cultural creix amb glorioses veus cap el futur.