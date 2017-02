Un aprovat just

No es tracta de posar notes, però crec que hi ha una sensació generalitzada que Girona 10, aquest any, ha obtingut un aprovat justet. És cert que la fred i la pluja no han acompanyat gaire, però també és veritat que, després de sis anys, la fórmula comença a desgastar-se. De fet, els mateixos organitzadors -l´Associació d´Hostaleria de Girona- van admetre que l´elevat cost de la campanya els havia fet plantejar si tornar-la dur a terme, i han hagut de reduir costos, mitjançant deixar de fer les polseres identificatives o algun acte que requeria d´assegurança. Firarebaixa, que va canviar de dates per beneficiar-se de l´afluència de públic al Girona 10, s´està plantejant tornar al febrer. Els comerciants ja fa temps que van desmarcar-se´n. Els tastets al Mercat no han tingut el ressò d´altres edicions. Els hotels i els restaurants que ofereixen habitacions i menús a 10 euros, que són els principals pols d´atracció, van patir algunes cancel·lacions per la pluja. Les estadístiques oficials diuen que «alguns» hotels van aconseguir una ocupació del 90%, però caldria veure la mitjana.

És cert que Girona 10 s´ha convertit en el gran esdeveniment de l´hivern gironí. Bé, de fet és pràcticament l´únic, exceptuant el Nadal. És una bona pensada per a una època complicada per al turisme. Però cal reinventar-se.