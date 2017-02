Les coses normals

En aquests temps estranys, on s´ajunta una crisi econòmica llarga per a tanta gent, amb davallades econòmiques en sectors rellevants com l'immobiliari o el bancari, amb un canvi econòmic, veiem com la política tendeix a l´escapisme o la creació d´una realitat que xoca amb la lectura empírica de les coses.

No és estrany que la novel·la de George Orwell, 1984, d´una societat controlada pel Partit Únic, que fa, refà, construeix i inventa la realitat a la seva mida i segons els seus interessos, sigui la més venuda a Amazon. Vegin, a casa nostra, les declaracions d´un antic jutge, a qui se li presumeix equanimitat, com el se­nyor Vidal. En les quals posava damunt la taula una presumpta vulneració de la legalitat, per recolzar les seves aspiracions, molt legítimes, però no a costa de trencar allò que fa que les societats siguin ordenades i democràtiques: el respecte a un marc legal mínim. En una època en què veiem que en la coronació de l´emperador del món, el senyor Trump, els defensors diuen que va ser un acte multitudinari, quan va ser dels menys concorreguts, veiem com desapareix la realitat. O que el preu de l´electricitat es reduirà, només, gràcies al fet que plou.

La normalitat passa per no abandonar el raciocini en les accions personals, sobretot pel que respecta als càrrecs polítics, a qui se´ls demana que solucionin problemes i mancances de la societat. Sense atacar el sistema de convivència, per arribar a fites particulars, sense alertar mai dels problemes econòmics, socials i humans que algunes accions poden provocar.