De bancs a turisme

Als baixos de l´edifici Generali, a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via de Barcelona, s´acaba d´instal·lar una de les botigues més grans de la multinacional sueca de roba barata H&M. Aquest edifici va ser construït entre 1946 i 1949 imitant els edificis de la ciutat de Chicago. Fins als anys setanta va ser la construcció de més alçada de la ciutat. Inicialment va ser conegut com a Banco Vitalicio. Era una de les marques bancàries més importants de l´Estat. Els moviments financers van fer que acabés en mans de la multinacional de les assegurances italiana, amb seu a la històrica ciutat de Trieste. Als anys 80, el passeig barceloní era conegut per ser una constant de seus bancàries. Però es van produir dos fenòmens complementaris: la fusió i desaparició d´entitats bancàries i l´inici de l´onada turística a Barcelona a causa dels Jocs Olímpics. Lentament i constantment, els bancs van anar deixant les seves seus i oficines –encara n´hi ha, però no és un monopoli- per donar pas a hotels, restaurants i botigues de roba, tant de luxe com de baix cost. De fet, el Passeig de Gràcia, com ha pasat amb el carrer ­Serrano de Madrid, i d´altres grans vials urbans europeus, reflecteixen millor que res els canvis socials producte de l´increment imparable del turisme a causa, sobretot, de l´arribada de viatgers procedents de països que abans tenien tancades les seves fronteres i que ara, gràcies al seu desenvolupament, volen conèixer món: des de xinesos fins a russos. Canviarà la tendència? Hi ha polítics que volen frenar l´arribada d´immigrants i d´altres l´arribada de turistes. Són productes d´un nou món que vol establir nous murs i fronteres, que vol tornar a ser gris i tancat en si mateix. El temps dirà, com sempre.