Lagarde és mala persona

Només pel fet que els darrers tres directors gerents de l´FMI són uns barruts n´hi hauria prou per tancar-lo. Dels tres que recordo, el primer va ser el Dominique Strauss-Kahn, l´home acusat de violació, retenció il·legal..., que se´n va salvar a canvi de diners. Està acusat a més de delictes d´arrel sexual a França. Després va venir el «nostre» Rodrigo Rato, l´home que més car ha sortit a l´hisenda espanyola amb la monumental estafa de Caja Madrid i Bankia. Ara tenim Christine Lagarde, a qui paguem 380.989 euros anuals, lliures d´impostos. La condemnen per negligència per haver regalat 403 milions d´euros de diner públic a Bernard Tapie en un govern socialista de Pierre Bérégovoy, que, per altra banda, en descobrir-se que havia cobrat un milió d´euros il·lícitament es va suïcidar. Devia ser un home decent.

Bé, Lagarde diu ara que a Espanya cal augmentar els impostos indirectes i no els directes. Per beneficiar als rics, és clar. Diu també que als aturats que cobren subsidi –menys de 1.000 euros al mes en el 90% de casos– cal investigar-los perquè efectivament busquin feina. Com si n´hi hagués. Això podríem dir que és acarnissament.

I diu coses que no em puc reprimir de transcriure: «L´alta dualitat del mercat de treball (en especial entre els joves) exacerba la volatilitat, rebaixa la inversió en capital humà i la productivitat i incrementa la desigualtat», la conclusió a què qualsevol arribaria és que cal més treball segur de qualitat per als joves perquè es puguin pagar les pensions del futur. Doncs no vol que hi hagi l´acomiadament encara més barat i que tothom sigui precari i temporal. Si Lagarde fos home diria: con un par!

Després d´obligar-nos a tenir politiques econòmiques ximples, es queixa que a Espanya hi ha molt atur. Donaaaaaa! Finalment, apunta a les finances de les Comunitats Autònomes, com si fossin les culpables del deute públic, que com tothom sap es deu a la imbecil·litat de les receptes del FMI i del rescat als bancs. I sobretot al govern central. Vol acabar sense dir-ho, amb l´educació pública i la sanitat pública.

Aquesta dona pot dormir a la nit sense moltes pastilles? Regala 403 milions de diner públic a Tapie, però vol treure 600 euros a un aturat! Crec que Lagarde ha embogit i no ho sap. Realment no sé com deixem que ens governin persones sense ànima, sense vergonya, sense escrúpols, sense la més mínima empatia amb els desvalguts ni amb la gent normal. No sé què cal fer, tot el que em ve al cap no es pot publicar i a més vindrien els mossos d´esquadra i em detindrien amb raó.