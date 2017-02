Ballar amb la més «MACCA»

El curtmetratge és un format audiovisual tractat amb força menyspreu per l´exhibició més clàssica. L´eclosió del vídeo digital i sobretot dels programes d´edició domèstics, ara fa quasi dues dècades, el van democratitzar i el van fer molt més accessible; el desenvolupament d´internet i la irrupció de les xarxes socials, van iniciar la seva transformació en un fenomen popular. El que durant molts anys havia estat considerat tan sols com un laboratori, un banc de proves estilístiques o narratives exclusiu per a possibles futurs cineastes, passava a convertir-se en molt poc temps en un tipus de relat amb identitat pròpia accessible a tothom i en el qual la idea més modesta podia fer-se realitat. Això va engegar una tendència a l´alça que va estimular l´aparició de nous autors, l´augment irrefrenable de la producció tant professional com amateur, i el lògic sorgiment d´un gran nombre de festivals teòricament especialitzats, un panorama que –malgrat algun retrocés puntual– ha acabat per provocar una contradictòria saturació.

Gràcies al curtmetratge he pogut viure i conèixer el cinema des de les seves entranyes, primer des de les trinxeres de l´amateurisme, com sempre reivindicava l´enyorat mestre Tomàs Mallol, i més tard amb produccions volgudament més professionals. En un país on estudiar cinema ha estat sempre reservat a unes poques butxaques, el curtmetratge s´ha erigit durant molts anys com la pedra filosofal del creador més modest, del narrador més inquiet, de l´artista més rebel. Perquè en el fons, el curtmetratge és el triomf de la idea per sobre dels recursos. Però això fa temps que s´ha oblidat i molts festivals han sucumbit al parany d´obviar creacions més modestes en favor d´altres high level procedents de certes escoles, productores, distribuïdores o –l´última moda– amb actors mediàtics com a grans protagonistes. No dic que sigui injust, només constato un fet tan real com que l´aigua mulla, el cel és blau i les dones tenen secrets.

Un dels últims reductes d´aquesta idea més personal i romàntica que preconitzo és el ­correcurts, una activitat que convida els seus participants a elaborar un curt en un temps màxim, normalment vint-i-quatre hores, i on s´ha d´encabir un element sorpresa que els organitzadors faciliten just abans d´engegar el compte enrere; com podeu suposar, una activitat que esdevé pura competició de creativitat, bogeria i passió pel cinema. Enguany, la MACCA, la Mostra d´Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, arriba a la seva XVII edició, i el correcurts, la seva activitat estrella i pionera a la província, celebra tretze anyets. Bona part del meu amor pel format l´he cultivat en aquest tipus de concurs, per sort, àmpliament imitat. I de fet, quan aquest article vegi la llum, segurament hi estaré participant de nou. Perquè a mi, quan arriba el primer cap de setmana de febrer, sempre m´agrada ballar amb la més MACCA. I per molts anys!