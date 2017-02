Procés de selecció sospitós

Lourdes Juanola Martín

Santa Coloma de Farners

Aquesta va ser la meva història fa just una setmana. El matí de dijous passat, vaig rebre una trucada de l´Ajuntament de Santa Coloma que l´entrevista seria finalment a la 1 i no les 12, aquest no va ser l´incident, sinó que l´entrevista va durar dos minuts, hi entrava a les 12.58 i en sortia a les13.01.

El senyor secretari, l´entrevistador, va anar directe al gra: «No sé si saps que el lloc de treball és per a educadora a una aula de nadons d´ara fins al juliol, l´horari és tal, tens disponibilitat immediata? Hi estàs interessada? Bé, explica´m una mica l´experiència»; sense cap formalitat ni respecte cap a mi, ja que va tallar-me i no va deixar-me acabar, per acomiadar-se i dir-me que ja em dirien alguna cosa l´endemà. Òbviament, pel seu comportament vaig saber que no era la seleccionada, evidentment a les 3 em van trucar per confirmar-m´ho.

El fet és que vaig sortir d´aquella entrevista indignada perquè m´havia sentit poc escoltada i valorada, com si hagués estat una pèrdua de temps perquè ja sabien la seva elecció. Penso que cal que tots tinguem les mateixes oportunitats per optar a un lloc de feina o bé cal comentar des de l´inici de l´entrevista que el llistó està alt, però no es pot deixar d´escoltar a qui tens davant.

Com a ciutadana vaig fer arribar la meva queixa al Consell Comarcal de la Selva i la seva resposta va ser d´agrair: «Ens plau comunicar-te que traslladarem la teva queixa a la regidoria pertinent, a banda que per part teva, realitzis les accions que creguis més oportunes i el cert és que l´Administració ha d´actuar, en tot moment, amb una total transparència». A dia d´avui encara espero una resposta per part de l´Administració Pública.

Considero que com a secretari en funcions l´empatia, el respecte i l´educació són aspectes essencials, com ho són en el lloc de treball ofert: mestra d´escola bressol.

Desitjo que aquest procés de selecció no hagi estat escollit a dit, tal com s´ha dit i se s´ha fet ressò, i això no hagi sigut una farsa per tal que l´Ajuntament sembés el més transparent possible perquè amb la il·lusió i les ganes de treballar d´una persona no es juga. Després demanem als nens i nenes que siguin respectuosos, empàtics... i el mateix govern no practica aquests valors, i algunes de les que formeu part d´aquest sou o feu de mestres?



Ja m´ha tocat, senyor alcalde

Jordi Sánchez SANT ANTONI DE CALONGE

Doncs sí, senyor alcalde, ja per fi he entrat a la llista de víctimes de robatoris de vehicles al carrer Mestra Numància de Sant Antoni.

Potser va ser culpa meva per deixar el vehicle aparcat a la part del carrer amb menys llum (cal dir que les bombetes dels fanals fa molts i molts de dies que fan poca llum, sobretot les tres que estan entre el número 15 i el carrer del Vaixell, fins i tot la pantalla d´una d´elles és trencada).

Sembla que em varen trencar el vidre per haver deixat un carregador de mòbil, un cable i unes ulleres de plàstic. No sé quin valor deu tenir tot això al mercat negre, però es veu que es paga bé. Tant se val, la qüestió és que aquest carrer cada vegada és més insegur i cada vegada ens sentim més impotents perquè no veiem que el seu ajuntament proposi una ­solució al problema, que cada cop és més freqüent, d´un ­carrer que els estaments ­policials tenen com a «zona calenta».



Caçadors

F. Xavier Roca Font PALAU-SAVERDERA

En el diari, l´altre dia es parlava que unes entitats ecologistes demanen que es regulin «els privilegis dels caçadors». Quins privilegis? Els de pagar un munt de taxes, de passar uns controls, de mantenir les carreteres, de netejar corriols i camins de bosc?

Estan criminalitzant els caçadors pels actes d´una persona. Si tots féssim el mateix podríem parlar dels que, sota el nom d´ecologistes, embruten el bosc, no respecten la propietat privada, que pensen que tota la natura és seva i que són els únics que poden fer el que volen i que a més sempre tenen la raó. I ja no vull comentar els insults que rebem quan els trobes pel bosc.

Crec que a tots ens falta una mica més seny i de respecte als altres. I ho dic sense cap mena d´intenció d´entrar en polèmiques entre diferents grups als quals agrada la natura.