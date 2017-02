La fe de la nació

Una monja dominica i del Barça que sembla sortida de la mateixa ficció per la qual deambularà pels segles dels segles Gracita Morales, sor Citroën, i que fora del convent escampa l´evangeli de la independència més que no pas la paraula de Déu, sor Lucía Caram, ha provocat un terratrèmol d´intensitat elevada a l´Església en afirmar al programa de televisió Chester in love (caram!) que la Verge Maria va ser desflorada per Sant Josep, el fuster més contingut de tots els temps. Pare, fill i Esperit Sant engegats a fer ­pu­nyetes des del sofà de disseny de Risto Mejide, personatge de faccions més aviat satàniques i de llengua tan llarga com innecessària. El Bisbat de Vic, al qual pertany Caram, va afanyar-se a renyar la monja, que va acabar de genolls per demanar perdó cristià: «Des dels seus inicis», proclamava el bisbe Romà Casanova, la «fe de l´Església estableix que Maria va ser sempre verge». Allò que la raó nega, el dogma ho converteix en indiscutible: Jesús és fill d´un colom majestuós i punt, que la fe és dels pocs misteris immortals. En temps de crisi n´hi ha, sobretot, de cega. Però també de bona i de «mala»; a banda de cristiana, de budista o d´islàmica i d´errates, n´hi ha de vida, de coneixement, de pública i fins i tot de marxista. O d´inconcussa. De fe se´n dona i se´n fa. Mou muntanyes, si cal. Se´n pot ser digne o dipositari. O emetre´n un vot. En temps ­«postveritables», on la mentida –vingui d´on vingui– s´assumeix com a certesa, tot pot arribar a ser qüestió de fe: trobar feina, per descomptat; trobar una feina digna, per descomptadíssim; pagar la hipoteca, també; recuperar la clàusula sòl, encara més; trobar aparcament al centre, Déu n´hi do, i no perdre el tren, arribar a l´hora per recollir els nens a l´escola, acabar una marató i, és clar, guanyar la loteria. Professions de fe obscenes en temps excessius en què fins i tot l´esdevenidor d´una societat, d´un país, es confia als designis més ignots. Potser algun dia el mateix Esperit Sant que va fecundar Maria (encara) Verge ens sobrevolarà i en salvarà del desencís nacional profund. Tinguem fe.