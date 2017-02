Com intervenir la Generalitat

Es prepara l´argumentari per si decideixen intervenir la Generalitat. A banda de la unitat indissoluble, la tesi per guanyar-se l´opinió pública serà que les autoritats catalanes atempten contra els drets sagrats de les persones i conspiren per saltar-se la llei. La Vidalada els ha anat molt bé per a aquesta batalla d´imatge. Saben que el jutge parlava d´oïda i confonia desitjos amb realitats, però l´important és l´efecte de les revelacions en l´opinió espanyola, que deixa preparada per rebre més notícies inculpatòries. Aquestes podrien sorgir durant les investigacions ordenades per la fiscalia sobre les revelacions de Vidal, sense que importin els desmentiments del Govern català. O de sentències com la de l´Audiència Nacional contra la «gigaenquesta» d´ANC i Òmnium. O de fragments d´articles i comentaris que es presenten com a proves de la conspiració quan se´ls posa el llacet adequat.

L´acusació serà de conculcar els drets de les persones mitjançant l´espionatge de dades protegides, com les fiscals i censals, o de l´adscripció ideològica. Així, s´ha posat en boca de Lluís Salvadó, secretari d´Hisenda, l´afirmació que el Govern preparava una base de dades fiscal «sense suport legal», consideració que no es desprenia de les declaracions del governant sinó de la interpretació del mitjà. De notícies com aquesta n´hi haurà un munt, i coincidiran amb els diversos judicis per desobediència al Constitucional: la setmana que ve a Mas, Ortega i Rigau, i més endavant a Homs, Forcadell i potser a altres membres de la mesa del Parlament. A Catalunya escoltarem i llegirem la defensa política dels acusats, però a la resta de l´Estat escoltaran i llegiran la descripció de les seves il·legalitats.

Incompliment de la llei i atemptat persistent contra els drets de les persones. Potser esclataran episodis magnificats de guerra lingüística escolar, per reblar el clau. Sáenz de Santamaría ha dit que «es comença per no complir les normes de convivència i s´acaba presumint que es poden saltar lliurement els drets individuals dels ciutadans; el Govern no permetrà que això passi». I per impedir que «això passi» hi ha l´article 155 de la Constitució, que permet al govern central «donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes» si alguna d´aquestes «no complís les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen». Només cal que la conveniència d´actuar sigui ratificada pel Senat, on el PP disposa de majoria absoluta.