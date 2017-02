Jugar a la independència

Jordi Pujol, el president català de més talla política i intel·lectual (a part dels seus errors i de les seves greus peripècies econòmiques i fiscals, la transcendència jurídica de les quals està per sentenciar), en principi no buscava la independència, pe­rò va remoure eficaçment els fonaments ideològics i emocionals perquè un dia pogués reclamar-se. Va tornar la confiança i el sentit d´identitat d´un poble desorientat i abatut.

Pasqual Maragall, que va succeir Pujol, va ser un gran alcalde de Barcelona i un mal president de la Generalitat, però amb visió de futur en tots dos càrrecs. El seu somni va ser una ciutat més oberta i moderna per a Barcelona i una Catalunya més ben reconeguda en la seva personalitat, però col·laboradora i integrada en un Estat federal que va voler iniciar amb un nou Estatut, ambiciós però mal plantejat i gestionat (Mas, a més, el va negociar en secret i a la baixa a la Moncloa de Zapatero), del qual no s´ha sabut extreure tota la seva potencialitat, malgrat uns retalls interpretatius del Constitucional.

José Montilla, el millor exponent de la capacitat integradora de la societat catalana, que l´elevà a la presidència, bastant gris i desencertat en la complicada tasca de govern que li va tocar liderar, va saber, tanmateix, alertar a temps, i públicament com ningú, els perills de la desafecció política en general i dels catalans envers la resta de l´Estat. No van fer-li cas, ni els seus.

Després, Artur Mas, designat per Pujol com el seu delfí, i que hauria pogut ser un bon president –com molts esperaven–, es va enlluernar per excés d´ambició i un càlcul equivocat d´un gran moviment popular, fruit de moltes causes i impotent per assolir el somni bastant irreal, el va voler assumir i liderar d´una manera més mes­sià­nica que pràctica. I aquí el tenim aparcat.

En un enrarit ambient de pràctiques polítiques, poc clares i sense exemplaritat democràtica, Carles Puigdemont va sorgir de la màniga d´alguns mags del moment, per assajar amb decisió, valentia i també contradiccions, el joc d´una independencia a data fixa. És el rol que li han assignat i que va assumir en una decisió de quinze minuts, com va dir.

La carpa, doncs, ja estava muntada feia temps i el públic, ansiós de l´espectacle. Amb un tarannà més jove i fresc, els actors ja fa més d´un any que es dediquen a fer piruetes de tot tipus, les unes més arriscades que les altres. El públic –el seu públic– aplaudeix. A vegades algun trapezista cau, o ho sembla. I d´altres ensopeguen o fan el ridícul. Es continuen sentint aplaudiments. De tant en tant, surt l´elefant de l´Estat de dret, i comencen els dubtes, la divisió d´opinions, les desercions. Molts continuen aplaudint, per animar i animar-se. Però no s´avança. El temps apressa.

L´elefant de l´Estat de dret mou la trompa o fa algun gest, i els actors fan un o dos passos al costat o enrere, i els trapezistes miren si hi ha xarxa de seguretat; no estan gaire segurs. I així continua la festa circense, fins a altes hores. Un llarg espectacle inútil, diuen uns; d´altres asseguren anar guanyant posicions. Qui té raó? Els termes van vencent; alguna cosa deurà passar. El simpàtic i eixerit president va segur, afirma. I ho predica aquí, a Madrid i a Brussel·les, amb hàbils jocs de paraules, que ningú acaba d´entendre, però serveixen perque l´olla vagi fent el xup-xup.

Seria fins i tot divertit si tot això no perjudiqués res ni ningú. Però no és així. Mentre es juga, a la independència o a allò que sigui, no es governa. I això perjudica tothom. També els qui continuen aplaudint sense saber ben bé què. ¿Potser el magistrat independentista, autor d´una cèlebre futura Constitució catalana, i que assegura que, en secret, el Govern català está cometent pietoses il·legalitats, per tenir-ho tot a punt)?

L´han fotut fora –primer de jutge i ara de senador d´ERC– el xerraire Santi Vidal, malgrat haver desmentit el que va dir, però ja l´han fet fora els seus propis companys. Molta cura, amb aquest redactor de constitucions catalanes, perquè podria resultar que després d´haver redactat la definitiva –si és que arriba l´hora–, ens digués que no val, i ens en quedéssim sense.

No, Catalunya no mereix que es jugui –ningú!– amb la seva hipotètica independència.