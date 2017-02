Els laments en Política

Entre les nombroses frases icòniques extretes de la saga de La guerra de les galàxies, en figura una pronunciada pel personatge d´Obi-Wan Kenobi (interpretat per l´actor Alec Guinness) davant un Harrison Ford immers en el paper de Han Solo: «Qui és més boig: el boig o el boig que segueix el boig?». Aquesta reflexió m´ha vingut de nou al cap després de diversos esdeveniments polítics recents els resultats dels quals han omplert de sorpresa i estupefacció milions de ciutadans de tot el món, com el referèndum del Brexit a la Gran Bretanya, les eleccions presidencials nord-americanes i altres comicis populars amb suports més que sorprenents. Les reaccions generades han oscil·lat entre la indignació i la incredulitat, passant pel lament o la tardana pretensió d´evitar l´inevitable, tenint en compte que els resultats derivats de les esmentades votacions resultaven ja inamovibles.

Pel que fa a la crida dels britànics a les urnes per decidir la seva sortida de la Unió Europea, va resultar xocant comprovar com, a les poques hores de conèixer-se el triomf de les tesis separatistes, milions de persones es llançaven al carrer demanant un altre referèndum. Entre elles, abundaven nombrosos joves que es queixaven amargament que els membres de l´electorat de més edat havien imposat el seu criteri, prescindint que el futur de les properes generacions quedava més afectat que el present d´aquest sector veterà de la població. Curiosament, molts dels que es posaven les mans al cap reconeixien no haver participat en la consulta i alguns fins i tot confessaven haver-se penedit immediatament del seu vot favorable, reconeixent-lo fruit del cabreig i de la manca de reflexió però, en tot cas, desconeixedor de les conseqüències que podia comportar.

En el cas de la victòria de Donald Trump, la seva candidatura a la Presidència nord-americana representant el Partit Republicà va començar essent qualificada de basta innocentada d´escassa credibilitat. No obstant això, el transcurs del temps s´ha encarregat de desmuntar aquella percepció inicial i, ara, aquell personatge grotesc la campanya electoral del qual es va desenvolupar entre la incorrecció política i la provocació més grollera serà durant els propers quatre anys l´inquilí de la Casa Blanca, amb tot el que això suposa. Ja és tard, doncs, per al plor i el cruixir de dents, un cop comprovat que 62.979.879 votants van dipositar la seva confiança en ell, per convertir-lo en el candidat republicà més votat de la història del constitucionalisme nord-americà. Tampoc sembla seriós al·legar que gairebé 63.000.000 de persones van ser enga­nya­des pel magnat novaiorquès, tenint en compte que es va mostrar en els seus mítings i intervencions tal com és. No va recórrer a cap estratègia que maquillés el seu discurs. No va recórrer a disfresses que ocultessin la seva personalitat. No va pronunciar missatges descafeïnats ni promeses endolcides que confonguessin els seus partidaris sobre les veritables polítiques amb què optava a la butaca presidencial. Per tant, procedeix reprendre la pregunta inicial: Qui és més boig: el boig o el boig que segueix el boig?

Malauradament, prolifera cada vegada més un model de ciutadania molt propensa a criticar però que, al seu torn, es resisteix a fer autocrítica. Quants dels gairebé cent milions de nord-americans que van decidir no anar a votar el passat 8 de novembre han sortit ara al carrer per manifestar-se en contra del seu ja president electe? Quants dels més de seixanta milions de votants de Trump ho van ser més per un arravatament que per una raonada valoració política? Quants centenars de milions de ciutadans del món consideren la política com una cosa que els és aliena i sobre la qual no poden fer res en absolut?

Doncs bé, en aquest àmbit –com en molts altres– lamentar-se «a posteriori» en comptes d´haver actuat diligentment quan se´n va tenir ocasió no és l´opció més intel·ligent. John Fitzgerald Kennedy ho va expressar amb claredat quan va dir «No et preguntis el que el teu país pot fer per tu. Pregunta´t el que tu pots fer pel teu país». En altres paraules, menys queixes quan ja no hi ha remei i més zel i criteri quan encara s´hi és a temps. De molt del que succeeix tots en tenim la nostra quota particular de responsabilitat. No hi ha dubte que la crítica, la manifestació i la protesta es troben a la base de la democràcia però també cal recordar que, com a ciutadans, som corresponsables d´allò que passa.

Acabo amb una anècdota atribuïda a un altre il·lustre mandatari dels Estats Units. Quan Benjamin Franklin va sortir del Saló de la Independència, una dona se li va acostar al carrer i li va preguntar: ­«Senyor Franklin, quina forma de govern ens ha llegat?». I Franklin li va respondre: «Una República, senyora. Si vostès poden mantenir-la». Certament, la responsabilitat d´un país democràtic no està en mans d´una minoria.