Que difícil!

Quan s´estableix la distinció entre l´«esperit» i la «lletra» de la llei, es vol dir que a vegades, aplicant un article en la seva literalitat, es vulnera la seva essència. El jutge per tant no ha d´actuar de manera mecànica, com qui aplica una plantilla, sinó com un intèrpret capaç de traduir el que l´ordenança volia dir quan va dir això o allò altre. En el fons, es tracta d´una diferència semblant a la que establim entre cos i ànima. Som víctimes i beneficiaris d´aquesta dualitat que en metaforitza moltes de les quals estem constituïts: aparença i realitat; essència i existència; forma i fons, etc. Ara bé, això no vol dir que cadascuna de les frases que pronunciem al cap del dia tingui un sentit literal i un altre figurat, de manera que ens puguem acollir a un o altre segons ens convingui. Si jo dic que et mataré, el més probable és que ho estigui dient en sentit figurat. Però si et dic que quedem a les cinc a la porta del cinema vol dir que hem quedat a les cinc a la porta del cinema.

Sembla mentida que calgui recordar això, però ens hi obliga el Neollenguatge en curs, segons el qual quan un afirma que la Generalitat té les dades fiscals de tots els habitants de Catalunya, no ha volgut afirmar que la Generalitat té les dades fiscals de tots els habitants de Catalunya. Això és almenys el que va assegurar l´exjutge Santiago Vidal fa uns dies.

- Cert –va venir a confesar– vaig declarar que la Generalitat disposava de les dades fiscals de tots els contribuents catalans, però no calia entendre la frase en la seva literalitat.

Estem davant d´un cas de més cara que esquena o de confusió mental? És difícil saber-ho perquè vivim envoltats de barruts i de confusos mentals. Però no hauríem d´acostumar-nos-hi. Quan un, en campanya electoral, promet que abaixarà els impostos, hauria de tallar-se les venes en públic si els puja (això de tallar-se les venes no cal interpretar-ho en el seu sentit literal, n´hi hauria prou que dimitís, per exemple). En qualsevol cas, el que no pot de cap manera és al·legar que parlava en sentit figurat. En la majoria de les ocasions, no hi ha ­sentit figurat que valgui. Quan són les deu de la nit, són les deu de la nit. No sé si ens anem explicant. Que difícil és tot!