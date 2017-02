Tècnica i llibertat

No només la música es grava, sovint, pitjor que fa trenta anys, sinó que es reprodueix d´una manera més precària encara: directament de l´ordinador, de YouTube, amb els auriculars connectats al mòbil. Si això passa amb l´art que comparteix amb la poesia la màxima elevació (sense ascensor), calculin què passarà amb una cosa tan ordinària com la generació d´energia, que sembla cosa de miners russos o bolivians. Per exemple, les plantes nuclears que van unir la catàstrofe del socialisme d´estat (Txernòbil) amb el desastre, impecablement capitalista, de Fukushima. No dic que els reactors de fissió no estiguin bé per al Sàhara o Urà, però no per a llocs habitats.

Com que l´energia solar afavoreix l´autosuficiència i el Govern és partidari de la intensa vida social, en els últims anys Espanya ha invertit menys en fotovoltaica que regnes boirosos i freds com Anglaterra o Flandes. Els molins de generació són un escorxador d´aus silvestres i ja existeixen aerogeneradors sense aspes, però ja veuran com no s´afanyen a adoptar-los: han de treure suc als antics.

El problema de fons és que se´ns demana la nostra opinió i vot per a les coses més trivials (i nècies), però se´ns nega per a les més decisives: davant l´ideal de la societat oberta, prefereixen tancar portes per si hi ha corrents (d´opinió ). I una tecnologia pot canviar (a pitjor) les nostres vides, més que cent polítics incompetents i lladres (i sobren vocacions).

El problema també és que els polítics no manen i es limiten a complir com fàmuls dels diners, però avui toca tecnologia. La bioenginyeria, per exemple, en les seves actuals maneres d´aplicació, amenaça la diversitat genètica de la Terra i la sobirania alimentària dels pobles. Per no parlar de la indústria farmacèutica, una altra que ven finor als avis. La finor, per a les noies en flor, que per això hi són. O les tècniques de microcirurgia, implants, regeneració de teixits i cultiu d´òrgans que amenacen d´escindir la societat en un grupet selecte i una immensa majoria desposseïda. Més encara. Continuarà.